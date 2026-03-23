Megérkeztek az árak: ennyibe kerül a frissített Opel Astra

A közelmúltban megújult az Opel Astra, a ráncfelvarrással pedig vagányabb külsőt, illetve világító emblémát és hűtőrácsot kapott. A friss arc mellett az Astra egyik legnagyobb újdonsága, hogy kombiként akár olcsóbb is lehet: amíg az ötajtós dízellel és lágy hibrid benzinessel is ugyanannyiba, 1,6 milliós kedvezménnyel 10,99 millió forintba kerül az Edition csomaggal, addig a kombi a nagyobb, 2 milliós kedvezmény miatt már 10,79 millió forintért hazavihető a hivatalos árlista szerint.

A konnektoros hibrid változat ötajtósként 14,69 millióról, kombiként pedig 14,89 millióról indul a kedvezménnyel, míg az elektromos változat 454 kilométeres ígért hatótávval és 156 lóerős villanymotorral ötajtósként 14,89 millióról, kombiként pedig 14,99 millióról startol. A legmagasabb felszereltségi szint felára nagyjából kétmillió forint, az alapszín mindkét karosszériaváltozat esetében az "Athletik kék". A fehér, illetve a szürke színekért további 200 ezer forintot, az összes többi színért pedig további 220 ezer forintot kell fizetni. A képeken látható zöld csak a kombihoz, a sárga pedig csak a ferdehátú karosszériához érhető el.