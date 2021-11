Menő, de mégis spórolós: gyári LPG-s Renault Clio

Stílusos és merész, még a fekete szín is jól áll az új Cliónak, a két éve érkezett ötödik generáció nemrégiben gyári LPG-rendszert kapott

LED technológiás fényszórója a Renault modellekre jellemző C alakú menetfényt is megkapta, a korábbinál is csinosabb lett a hűtőmaszk

Igényes, modern műszerfal, sokat dob rajta a nagyrészt LCD óracsoport

Automata kézifék, manuális váltó: számomra ez a tökéletes párosítás, főleg amikor ilyen pontosan működik minden, mint ebben a Clióban

Elöl és hátul is akad hely bőven, kisautóhoz képest igen tágasra sikerült az új Clio

Csomagtartója is kellemes méretű, akár még családi használatra is alkalmas lehet, bár ahhoz inkább az érezhetően nagyobb, platformtárs Sandero passzol

A kissé komor fekete beltér a világosszürke dizájncsomaggal élénkebbé, gusztusosabbá tehető

Íme az erőforrás, a gázzal 100, benzinnel 90 lovas, egyliteres, háromhengeres turbómotor

Az új Clio dizájnja tagadhatatlanul közel áll a jelenlegi ötajtós Megane kinézetéhez, főleg elölről. Éppen ezért nem meglepő, hogy mind a kettőt látványosan vonzónak tartják a járókelők. Persze reprezentatív közvélemény-kutatást nem végeztem, de mindenki, aki pár hónappal ezelőtt a bordó E-Tech Megane-ban , most pedig ebben a fekete Clióban velem utazott, észrevette a hatását: sokan megnézik, de a hölgyeknek mintha még jobban bejönne. Mindez egyébként érthető is: kellőképp merész, mégis formás, lekerekített küllemük igazi vidám színfolttá teheti a Renault kisebb modelljeit, a stílusos LED fények pedig mindezt még egy kis eleganciával is megfűszerezik.A remek stílus bent is folytatódik, ráadásul kellő praktikummal is társul. Olyannyira, hogy az alig 4,05 méteres Clión csak akkor látszanak a méretei, ha viszonyítási alapnak melléteszel valamit. Persze, SUV-nak senki sem fogja nézni, de igazából kívül-belül elég nagy, még hátul is akad benne elegendő fej- és lábtér 180 centis magasság környékén, egyedül a hátsó szélességével van "probléma", már ha annak számít, hogy két ember még kényelmesen, három viszont már csak szűkösen fér el benne. Az ülések elöl és hátul is kellően puhák, de a rokon Daciáknál érezhetően jobban tartanak, talán fontosabb, hogy a többi konkurenshez mérten is kiemelkedően jók.A Clio praktikuma az utastérrel még nem ér véget, csomagtartója ugyanis közel 400 literes, és ez látszik is rajta. Két apró hibát tudok csak felróni neki, egyrészt magasan van a nyílás a csomagtartó padlójához képest, másrészt - bár ez egy jóval szubjektívebb dolog - mindig furcsállom, ha a rendszámtáblánál kell nyitni a csomagtérajtót, itt sem lehet egy mozdulattal felhajtani. Pótkerék természetesen nincs, ezzel a motorváltozattal nem is kérhető, hiszen valami más foglalja el a helyét.A csomagtérpadló alatt található ugyanis a tesztautó egyik legnagyobb érdekessége: kétféle üzemanyag tankolható bele, a benzin mellett ugyanis gyárilag tudja fogadni az LPG-t is. Ez a megoldás a Dacia modellekből lehet ismerős, a Logan és a Sandero Stepway is járt már nálunk ilyen megoldással, valamint a Dustert is kipróbáltuk vele. A gázzal 100, benzinnel 90 lóerős háromhengeres szív ugyanis közös ezekkel a modellekkel. Az eddigi tesztek során főként gázzal használtuk őket, ezért most eldöntöttem, hogy leellenőrzöm, miért is. Benzinnel kezdtem, és a teszthét közepétől váltottam gázra, hogy kiderüljön, érezhető-e a 10 lóerős különbség, illetve hogy valós-e a közel két literesnek mondott fogyasztásbeli eltérés a két üzemanyag közt.Az első kérdést egyszerűbb megválaszolni, tényleg érezhetően erősebb az autó gázzal. Ez egyébként nem akkor igazán feltűnő, ha benzinről gázra váltunk, inkább akkor, amikor gázról vissza benzinre. Ekkor ugyanis minden gázadásnál többet vártam, amolyanérzésem volt, ami furcsa, hiszen benzines üzemben sem gyenge az autó, 1200 kiló alatti tömegét kényelmesen mozgatja a 90 ló is. Gázzal viszont egyértelműen erős, nyilván nem egy hot hatch, de bőven többet tud, mint amire szerintem a hazai kisautó-vásárlók igényt tartanak. Éppen ezért érdemes még jobban figyelni az LPG fogyasztásra, mert bár külön odafigyelve tudja az autó hozni az 1,5-2 liter többletet, de meglepően könnyen elragadja a lábadat az alacsony fordulattartományokban is elérhető nyomaték, a feszes, stabil futómű és a pontos, jó visszajelzést adó kormány.

Vegyes fogyasztása nálam benzinnel 7, LPG-vel 9 liter környékére jött ki, de ehhez az is hozzátartozik, hogy mindkét üzemanyaggal volt autópályás utam, ami emel az értéken.

Gázüzemre a műszerfal bal alsó sarkában található gombbal lehet váltani, a Sanderóval ellentétben itt viszont végigér a kipufogó, ettől mindkét módban sokkal szebb a Clio hangja

Oldalról jól látszik, hogy a tengelytávja is hosszú: bent is érezhető a közel 2,6 méteres adat

Elölről és hátulról jól látszik, hogy nem is olyan szögletes, a forma fontosabb volt, mint a tökéletes térkihasználás

Ez a Clio érzetre éppen az átlagos és az erős autó határvonalával ugrókötelezik, attól függően, hogy épp melyik üzemanyaggal használod.Fontos viszont megemlíteni, hogy gázzal jóval nyersebben jár a motor, ekkor feltűnő a jellegzetes háromhengeressége is a rezgéseknek és zörejeknek hála. No persze nem kell az anyagminőség hibájára gondolni, az említett hangok a motortérből szűrődnek át, a kisautók kategóriájában nem csak tapintásra ad ugyanis igen kellemes anyagokat a Clio. További érdekesség, hogy a Dacia modelleken az üzemanyagszintjelző a két analóg óra közti kijelzőn kapott helyet a műszeregységen, így mindig annak az üzemanyagnak a szintjét mutatja, amelyiket éppen használod. Ilyet ez a konkrét Clio nem csinál, a középen elhelyezett, igényes képernyőt kiegészítő LED paneles benzinszint és hőfokjelző ugyanis csak ezt a két adatot tudja mutatni, az LPG tartály töltöttségét pedig az üzemanyagváltó gombon jelzi az autó zöld és piros lámpácskákkal. Ennek egy igen valószínű oka lehet, hogy valójában ezzel a digitális műszerblokkal, Intens felszereltséggel nem létezik LPG-s Clio.Mármint persze, az adott példány létezik, hiszen járt nálunk, egy egész héten át hurcibált helyekre gond nélkül, ott van a fotókon, és még sorolhatnám, viszont ebben a formában itthon tényleg nem lehet kapni.

LPG ugyanis kizárólag Zen felszereltséggel kérhető, ahol nincs digitális műszeregység, mutatók vannak, mint az említett Daciákban.

Bármerről nézve mutatós, nem kivétel ez alól a hátulja sem, ahová szintén 3D LED lámpákat kapott

A tolatókamera elhelyezése zseniális, természetesen az a rossz, aki rosszra gondol

Ha létezne kereskedelmi forgalomban, akkor is elfogadnám, de így, hogy nem létezik, egyenesen kéne. És neked?

Értékelés Pozitív Stílus, anyagminőség, fürge motor, jó futómű, kényelmes ülések Negatív Az Intens csúcsfelszereltséggel nálunk nem társítható az LPG-s hajtáslánc

Árak Tesztmodell alapára 6 149 000 Ft (2021.11.18.) Tesztautó ára 6 949 000 Ft (2021.11.18.)

Műszaki adatok Hengerűrtartalom: 999 cm3 Teljesítmény: 74 kW (101 LE) 5000 1/min-nél Nyomaték: 170 Nm 2750 1/min-nél Gyorsulás 100 km/h-ra: 11,80 s Végsebesség: 188 km/h Gyári vegyes fogyasztás: 5,2 l/100km Összes műszaki adat Méretek Hosszúság: 4050 mm Szélesség: 1798 mm Magasság: 1440 mm Saját tömeg: 1176 kg Össztömeg: 1601 kg Tengelytáv: 2583 mm Karosszéria-kivitel: ferdehátú Csomagtér: 391 l Belső szélesség elöl: 1380 mm Belső szélesség hátul: 1350 mm Belmagasság elöl: 870-1000 mm Belmagasság hátul: 880 mm Hátsó lábtér 180 cm-es vezető mögött: 190 mm Ülőlap hossza elöl: 510 mm Ülőlap hossza hátul: 430 mm Csomagtér maximális szélessége: 1000 mm Csomagtér szélessége a kerékdobok között: 1000 mm Csomagtér magassága: 530-780 mm Csomagtér hossza: 630 mm Csomagtér hossza üléshajtással: 1400 mm Raktérnyílás szélessége: 1030 mm Raktérnyílás magassága: 680 mm Motor és váltó Motor: LPG/Benzin Motorosztály: Euro 6 Hengerűrtartalom: 999 cm3 Hengerek/szelepek száma: 3/12 Sebességváltó: manuális (6 fokozatú) sebességváltó Nyomaték: 170 Nm 2750 1/min-nél Teljesítmény: 74 kW (101 LE) 5000 1/min-nél Menetteljesítmény Végsebesség: 188 km/h Gyorsulás 100 km/h-ra: 11,80 s CO 2 -kibocsátás: 117-118 g/km Gyári vegyes fogyasztás: 5,2 l/100km Fogyasztás a használónál: 7,1 l/100km

Bár én magam nem láttam, de 99,9 százalék a valószínűsége, hogy ez a megoldás a Clióban is automatikusan váltja az üzemanyagszint-jelzőt a gáztartályra, ha épp abból fogyaszt. De igazából ez a minimális barkácsmegoldás engem nem zavart, ha lenne ilyen kereskedelmi forgalomban, akkor saját kalkulációnk szerint kb. 6,95 milliót kóstálna, és magamnak is pontosan így kérném, legfeljebb a színét cserélném le valami vidámabbra.Egyszerűen jó az Intens csomagos Clio és az LPG-s motor is, ráadásul a műszeregység-kijelzőt is szerettem benne, így ezen a téren sem adnám lejjebb. Összességben a Clio is szimpatikus: ezért a pénzért, a mai újautó-árakat figyelembe véve tagadhatatlan, hogy korrekt kisautót adnak a franciák. De ha kíváncsi vagy, hogy árában hol mozog a konkurenciához képest, akkor érdemes elolvasnod az erről készült összevetést , amelyben a Suzuki Swift és az Opel Corsa ellen állt ki az alacsonyabb felszereltségopcióival. Én mindenesetre maradnék ennél a jobban extrázott, mégis gázos példánynál, ha lenne: ki tudja, talán ez a konkrét autó egyszer még pont emiatt lesz értékes használtként?