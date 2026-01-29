Nagyobb akkumulátor és gyorsabb töltés: így fejlődnek a VW villany-furgonjai

Az e-Transporter és az e-Caravelle akkumulátorának hasznos kapacitása 64 kWh-ról mintegy 70 kWh-ra nő. Ez akár 380 kilométeres hatótávolságot is lehetővé tesz, ami mintegy 13 százalékkal több, mint korábban. Ezzel párhuzamosan a töltési idők is érezhetően rövidültek: egy 125 kW-os egyenáramú gyorstöltőn a nagyfeszültségű akkumulátor most már mindössze körülbelül 30 perc alatt tölthető 10-ről 80 százalékra – mintegy tíz perccel gyorsabban, mint korábban. Más megközelítésben ez azt jelenti, hogy egy mindössze tízperces töltés körülbelül 100 kilométerrel növeli a hatótávot.2026 elejétől az elektromos Transporterhez igény esetén elérhető lesz a 4Motion összkerékhajtási rendszer is. Ebben a hátul elhelyezett motorhoz motorhoz egy plusz elektromos hajtás kapcsolódik az első tengelyen. Mivel ez a két elektromos egység mechanikailag nem kapcsolódik össze, a forgatónyomaték az aktuális igényekhez igazodva pillanatok alatt elosztható az első és a hátsó tengely között – így javul a tapadás akár építési területen, nedves úton vagy laza talajon. A rendszer három teljesítményszinttel érhető el: 136 LE, 218 LE és 286 LE.