Olcsóbbak lesznek a Volkswagen villanyautói! Mutatjuk, hogy mennyivel!
Bizonyos modelleknél 20%-os az árkedvezmény a Volkswagennél
Folytatja elektromos modelljeinek tavaly megkezdett újrapozicionálását a VW, és most újabb lépéssel kedveskedik hazai vásárlóinak: a teljesen elektromos ID. modellek árai jelentősen csökkennek.
- Volkswagen ID.3: 11 990 000 Ft
- Volkswagen ID.4: 12 990 000 Ft
- Volkswagen ID.5: 13 990 000 Ft
- Volkswagen ID.7: 17 690 000 Ft
- Volkswagen ID.7 Tourer: 17 990 000 Ft
A Volkswagen ugyanakkor nemcsak az alapmodellek árait módosította: a nagyobb akkumulátoros változatok ára is 11,6-19,6% közötti mértékben lett kedvezőbb, így az árlépcső sokkal logikusabb és vásárlóbarátabb, mint eddig bármikor. Ez azt jelenti, hogy a magasabb teljesítményű ill. nagyobb akkumulátor kapacitású modellekért már nem kell annyit ráfizetni, mint korábban, így a teljes ID. kínálat elérhetőbbé és vonzóbbá válik mindenki számára.