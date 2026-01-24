Olcsóbbak lesznek a Volkswagen villanyautói! Mutatjuk, hogy mennyivel!

Bizonyos modelleknél 20%-os az árkedvezmény a Volkswagennél

Horváth András , , , ,

Folytatja elektromos modelljeinek tavaly megkezdett újrapozicionálását a VW, és most újabb lépéssel kedveskedik hazai vásárlóinak: a teljesen elektromos ID. modellek árai jelentősen csökkennek.

Az árcsökkentés a márka hosszú távú stratégiájának része, amelynek célja, hogy Magyarországon is erősítse a fenntartható autózás iránti érdeklődést. A teljesen elektromos ID. modellek új induló árai 2026. január 23-tól a következők:

- Volkswagen ID.3: 11 990 000 Ft

- Volkswagen ID.4: 12 990 000 Ft

- Volkswagen ID.5: 13 990 000 Ft

- Volkswagen ID.7: 17 690 000 Ft

- Volkswagen ID.7 Tourer: 17 990 000 Ft

A Volkswagen ugyanakkor nemcsak az alapmodellek árait módosította: a nagyobb akkumulátoros változatok ára is 11,6-19,6% közötti mértékben lett kedvezőbb, így az árlépcső sokkal logikusabb és vásárlóbarátabb, mint eddig bármikor. Ez azt jelenti, hogy a magasabb teljesítményű ill. nagyobb akkumulátor kapacitású modellekért már nem kell annyit ráfizetni, mint korábban, így a teljes ID. kínálat elérhetőbbé és vonzóbbá válik mindenki számára. Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalhatnák a Volkswagen ID. modellek nyújtotta előnyöket” – mondta Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója. „Célunk, hogy az új árstruktúrának köszönhetően mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő ID. modellt. Az árlépcső alsó fokán pedig nemsokára megjelenik majd az új ID. Polo. Forrás: Porsche Hungaria

You May Also Like

Magyarországon is beárazták az új Toyota C-HR+ szabadidő-autót!

Gorzás Gergő 0

Eltűnhet az ID.4 név a VW modellpalettájáról, ez érkezhet helyette!

Gorzás Gergő 0

Ezek voltak Európa kedvenc villanyautói 2025-ben!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre