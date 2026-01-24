Olcsóbbak lesznek a Volkswagen villanyautói! Mutatjuk, hogy mennyivel!

Az árcsökkentés a márka hosszú távú stratégiájának része, amelynek célja, hogy Magyarországon is erősítse a fenntartható autózás iránti érdeklődést. A teljesen elektromos ID. modellek új induló árai 2026. január 23-tól a következők:- Volkswagen ID.3:- Volkswagen ID.4:- Volkswagen ID.5:- Volkswagen ID.7:- Volkswagen ID.7 Tourer:A Volkswagen ugyanakkor nemcsak az alapmodellek árait módosította: a nagyobb akkumulátoros változatok ára is 11,6-19,6% közötti mértékben lett kedvezőbb, így az árlépcső sokkal logikusabb és vásárlóbarátabb, mint eddig bármikor. Ez azt jelenti, hogy a magasabb teljesítményű ill. nagyobb akkumulátor kapacitású modellekért már nem kell annyit ráfizetni, mint korábban, így a teljes ID. kínálat elérhetőbbé és vonzóbbá válik mindenki számára.„Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalhatnák a Volkswagen ID. modellek nyújtotta előnyöket” – mondta Papp Zoltán, a Volkswagen magyarországi márkaigazgatója. „Célunk, hogy az új árstruktúrának köszönhetően mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő ID. modellt. Az árlépcső alsó fokán pedig nemsokára megjelenik majd az új ID. Polo.”Forrás: Porsche Hungaria