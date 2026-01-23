Olyan sokan érdeklődnek az új GLC iránt, hogy arra még a Mercedes sem számított!

Bár már most is folyamatosan gyártják az új GLC-t, lehet, hogy így sem lesz elég belőle

Az új CLA után a GLC is komoly sikertörténetnek ígérkezik, legalábbis a foglalások száma alapján erre lehet következtetni.

Fontos modell a Mercedes életében az új GLC, hiszen a CLA után ez a második modell, amely már a teljesen új padlólemezre épül. Ennek legfontosabb tulajdonsága, hogy egyaránt képes a belső égésű és a villanymotorok befogadására is, bár a fő hangsúly utóbbin van. Jól mutatja ezt, hogy a CLA-t is először kizárólag elektromosként lehetett megvásárolni, de a GLC-vel is ez a helyzet. Úgy néz ki, mindez nem tartja távol a vásárlókat, hiszen a hírek szerint a vártnál is komolyabb az érdeklődés. "A CLA kiemelkedően jól sikerült piaci bevezetését követően a tisztán elektromos GLC-re is az általunk reméltnél jóval nagyobb a kereslet" - mondta Mathias Geisen, a Mercedes-Benz marketingért és értékesítésért felelős igazgatósági tagja. A márka állítása szerint már jelenleg is három műszakban gyártják a típust Brémában, sőt, még a szombati napokon is további műszakokat szánnak a GLC-re. A Mercedes hozzátette, ha még ez sem lesz elég, más létesítményekben is megkezdik az új SUV termelését. Erre pedig könnyen szükség lehet, hiszen már most elkelt a 2026 második felében gyártandó példányok jelentős része is - közölte a vállalat, bár pontos számot nem hozták nyilvánosságra.

