Sosem kínált még ilyen autót az MG Európában! Itt a konnektoros hibrid MGS9!

Hivatalosan is bemutatkozott Nagy-Britanniában az MGS9 PHEV szabadidő-autó, a márka első hétüléses SUV modellje. Az újdonság küllemében javarészt követi a jelenlegi MG-k formanyelvét, de igazán karakteres megoldások nem igazán találhatóak rajta.

A leleplezéskor az MG nem árasztotta el a sajtót az S9-ről készült fotókkal, mindössze hármat tettek közzé, azokat is kizárólag az autó külsejéről. Így egyelőre nem tudni pontosan, hogyan fog kinézni a műszerfal, vagy épp milyenek lesznek az ülések. Ugyanakkor azt elárulták, hogy összesen több mint 1000 liternyi tárolókapacitást kínál majd az újdonság, ebből 332 liter akkor is használható marad, ha mind a 7 ülésen utazik valaki.

A hajtáslánccal kapcsolatban is viszonylag szűkszavúak voltak, viszont azt elárulták, hogy a rendszer alapját 1,5 literes benzinmotor adja majd, a 24,7 kilowattórás akkumulátor pedig 100 kilométerre elegendő villanyos hatótávot kínál majd. Ezen adatok alapján nagyon úgy tűnik, hogy a márka az S9-be is azt a technikát építi, ami a már jelenleg is kapható HS PHEV-ben is működik, csak épp nagyobb akkumulátorral. Az MG minden bizonnyal Magyarországra is elhozza az S9 PHEV-et, ugyanakkor ezzel kapcsolatban egyelőre nincs hivatalos megerősítés. Nagy-Britanniában a típus indulóára átszámítva 15,3 millió forint, vagyis nagyjából hazánkban is ilyen árban mozoghat majd a típus.