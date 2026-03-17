Tovább drágul az üzemanyag szerdán, így alakulnak majd a piaci árak!

Tovább nyílik az olló a védett ár és a piaci ár között a hazai töltőállomásokon, szerdán ugyanis ismét emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára. Ez a benzin esetében bruttó 5 forintot jelent, a gázolajnál pedig bruttó 3 forint az emelés mértéke. Így a 95-ös benzin átlagára literenként 648 forintra, a gázolaj átlagára pedig literenként 702 forintra várható. A 95-ös benzin piaci ára tehát már 53 forinttal lehet magasabb, mint az 595 forintos védett ár, a gázolaj piaci ára pedig már 87 forinttal lehet magasabb, mint a 615 forintos védett ár.

