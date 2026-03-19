Újabb Fiat kap fapados kivitelt! Íme a legolcsóbb alternatívának szánt 600-as!

A Fiat az utóbbi időben komoly erőfeszítéseket tett, hogy a túlzott "villanyosítás" után racionalizálja a kínálatát. Ezen törekvések mentén jelent meg a belső égésű motoros 500-as, a Grande Pandát elérhetővé tették egy mindenféle elektrifikáció nélküli benzinmotoros megoldással, most pedig a 600-assal teszik meg mindezt.

A 600-as eddig is rendelhető volt 1,2 literes, háromhengeres benzinmotorral, amely lágy hibrid rásegítést is kapott. Az új hajtáslánc esetében nem nevezték meg a belső égésű erőforrás lökettérfogatát, ugyanakkor azt elárulták, hogy 100 lóerő a rendszerteljesítmény, vagyis jó eséllyel ugyanaz történt, mint a Grande Panda esetében. Ott maradt az 1,2 literes blokk, viszont a villanymotort kvázi "kihagyták" a képletből, ezzel is spórolva a költségeken. Ezt a teóriát erősíti, hogy a szóban forgó 600-as is hatfokozatú manuális váltóval készül, éppen úgy, ahogyan a már említett "fapados" Grande Panda.

Az újdonság szinte biztosan kapható lesz Magyarországon, ugyanakkor jelenleg nem tudni, pontosan mikor érkezhetnek meg az első ilyen hajtáslánccal ellátott 600-asok hazánkba, illetve a vételárat sem fedte fel a Fiat. Mindenesetre azt leszögezték, az összes felszereltségi szinttel konfigurálható lesz.