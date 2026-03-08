Újabb fontos mérföldkövet ünnepelhet a VW Csoport! Íme a konkrét számok!

Elsőre talán hihetetlennek hangzik, de az első elektromos Volkswagen bemutatójának immár közel 13 éve. Ekkor mutatkozott be ugyanis az e-up!, amit egy évvel később az e-Golf követett. Az igazi áttörés viszont csak 2019-ben jött az MEB platform bemutatásával, amelyre mostanára már nem csak a VW konszernhez tartozó márkák is építettek villanyautókat.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A VW konszern szinten nemrég átlépte a négymilliós álomhatárt a leszállított villanyautók kapcsán, ennek apropóján pedig közzétették, milyen léptékben fogytak az egyes típusok az évek során. Az ID.4/ID.5 párosból (a gyártó egyben listázta őket) 901 ezer talált gazdára, ezt követően jön az ID.3 628 ezerrel. Harmadikként a Q4 e-tron következik (387 ezerrel), majd a Škoda Enyaq (ebből a Coupé kivitellel együtt 352 ezret szállítottak le). Ezt követően az e-tron/Q8 e-tron jön a rangsorban 255 ezerrel, majd a Porsche Taycan (177 ezer), Cupra Born (172 ezer), VW e-Golf (152 ezer), VW ID.Buzz (132 ezer), valamint az ID.7 (132 ezer) számait tüntették fel. Érdekes, hogy az e-up! nincs a listán, pedig még Škoda, valamint SEAT emblémával is piacra dobták.

-Hirdetés -