hétfő, március 2, 2026
  • Benzin: 566 Ft
  • Dízel: 587 Ft
Vajon ez már a közel-keleti bombázások hatása? Drágulás várható kedden a benzinkutakon!

Gorzás Gergő
Az újabb fegyveres konfliktus kirobbanása globálisan is érezteti a hatását, ennek eredményeképp pedig a magyar üzemanyagárak is jelentősen emelkedhetnek.

Február 28-án Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt, ezzel újabb komoly fegyveres konfliktus robbant ki a Közel-Keleten. Mindez nem meglepő módon hatással lesz az olaj világpiaci árára, így természetesen a magyar üzemanyagárakra is. Viszont kedden még biztosan nem jön kiugró módosítás, legalábbis a Holtankoljak.hu információi szerint kizárólag a gázolaj nagykereskedelmi ára emelkedik, méghozzá bruttó 5 forinttal – a 95-ös benzin esetében nem lesz változtatás. Ezeket a folyamatokat nehezen lehetne önmagában a háború számlájára írni, hiszen a múlt héten – még a fegyveres konfliktus kirobbanása előtt – a 95-ös benzin átlagára összesen 5 forinttal emelkedett, míg a gázolajé 12 forinttal. Ennek eredményeképp hétfő reggel előbbi literenkénti ára 565 forint körül alakul, utóbbié pedig 590 forint a Holtankoljak.hu saját számításai szerint.

 

