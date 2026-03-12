5 autó ami nem köszönte meg a ráncfelvarrást

Egy modellfrissítés mindig nehéz feladat az autógyártók számára: minimális költségvetésből újjá varázsolni egy már létező típust sokkal bonyolultabb, mint új műszaki alapokon, tiszta lappal rajzolni valami szépet. A frissített formatervnek egyszerre kell alkalmazkodnia az új trendekhez, miközben nem üthet el túlságosan a régi sziluett maradványaitól, hogy ne lógjon ki a lóláb. Ezen a kötélen kimondottan nehéz megtalálni az egyensúlyt, íme 5 példa, amikor szerintem nem sikerült!





Fiat Multipla

Már 1997-ben, a frankfurti autószalonon megosztotta a közönséget a Bravo-Brava páros alapjaira épülő Fiat Multipla, a furcsa formájú, hatüléses egyterű. Már az utastér kétszer három soros elrendezésével, illetve az útra szinte merőleges oldalfalakkal és csomagtérajtóval is kiverte volna a biztosítékot sokaknál, ám a szélvédő alatti puklival és a két extra lámpával még bele is álltak a tervezők a formabontásba. A különös dizájnt sokan szerették, köztük én is, de a gyűlölködők egyértelműen hangosabbak voltak, amire a gyártó is reagált a frissítéskor.

A 2004-ben bemutatott ráncfelvarrás azonban pontosan azt tüntette el a Multipla orráról, ami az egyik nagy erőssége volt: az egyediségét. A tervezőasztalon egyszerűen egy hétköznapi autó elejét biggyesztették a szokatlan formájú karosszériára. A típus viszont ezzel a két szék között a földre huppant, hiszen akiknek tetszett a furcsa dizájn, azok unalmasnak találták a frissített változatot, akik pedig már az alapkoncepciótól is elborzadtak, azok számára az új orr nem segített a szokatlan formán és elrendezésen.





Ford Focus

Kevesen tudják, de a Ford Focus első generációjának is akad egy meglehetősen furcsa ráncfelvarrása, csak nem nálunk. A Focus ugyanis azonos műszakisággal érkezett és búcsúzott az európai és az amerikai piacon, az első, a harmadik és a negyedik generáció azonos a két kontinensen. A második generáció azonban lényegében kimaradt az Egyesült Államokban: amíg mi 2004-ben új műszaki alapokat kaptunk, addig az óceán túloldalán az új Focus orrát rajzolták rá a régi karosszériára.

A döntést valószínűleg piaci és költséghatékonysági indokok vezérelték, illetve a vásárlók igényei terén mutatkozó jelentős különbség: Európában az új Focusnak jóval több értelme volt, így csak ide érkezett az újdonság. Fontos megjegyezni, hogy papíron létezik egy amerikai "második generáció" is, ám ez csak 2007-ben mutatkozott be, illetve továbbra is a C170 platformra épül, vagyis műszakilag még mindig az első Focus.

Így a Ford lényegében kiküszöbölte az amerikai piacon a rengeteg engedélyeztetéssel és teszteléssel kapcsolatos költséget, viszont a leköszönésekor több, mint 10 éves műszaki alapokon futó modell végül rossz üzleti döntésnek bizonyult, a vásárlók jelentős része észrevette a turpisságot, ami az eladási számokon is látszott. Éppen ezért a harmadik generáció bemutatkozásakor visszatértek a hagyományos receptre, és a Focus kínálat ismét egységessé vált a két kontinensen.





Dacia 1310

A távoli kitekintés után jöjjön egy közelebbi ínyencség: maga a szocializmus hagyatéka! Amíg ugyanis 1999-ben a hanyatló nyugaton már aluminimumból készült a sorozatgyártott Audi A2 karosszériája, addig a Dacia az 1969-ben bemutatott Renault 12 műszakiságát próbálta meg az ezredforduló dizájnjára faragni, komikus végeredménnyel. Félreértés ne essék, a Renault 12, a Dacia 1300, sőt talán még az 1310 is korrekt jármű volt a megjelenésekor, de egyszerűen nincs az a ráncfelvarrás, ami frissé varázsol egy 30 éves karosszériát. Ha engem kérdeztek, a '90-es évek mindhárom ráncfelvarrása katasztrofálisan állt az öreg Daciának, de a szögletes lámpás példányokat még úgy-ahogy megértem.

Az utolsó átrajzolásról azonban messziről ordít, hogy kényszermegoldás, hiszen a '90-es évek filléres kiegészítőinek, a szürke "nagylökhárítóknak" és oldalsó díszléceknek, illetve a régi, szögletes lámpákat kerekre burkoló hűtőrácsnak már tényleg semmi keresnivalójuk egy '60-as évekből származó karosszérián. Konkrétan nem tudom, hogy miként támogathatta a koncepciót és hagyhatta jóvá az ötletet a vezetőség. Vajon tényleg elhitték, hogy ezzel a frissítéssel majd kitart az ezeréves technika népszerűsége? Utólag természetesen bebizonyosodott, hogy teljesen felesleges pénzkidobás volt a ráncfelvarrás, hiszen az 1310-es Daciát már a frissítés előtt is szinte kizárólag a kedvező árával lehetett eladni a tömegeknek, ez pedig az új részletekkel sem változott. Amint hasonló áron megjelent a SuperNova, azonnal a föld alá zuhantak az akkor már Berlină és Break névre átkeresztelt 1310 változatok eladási számai.





Hyundai Coupé

Vélhetően az első generációs Hyundai kupét a frissítés előtt is viszonylag kevesen tartották szépnek az aprócska lámpái és aránytalan részletei miatt. A Hyundai 1996-os belépője a sportos kupé műfajában legfeljebb elfogadható próbálkozásnak nevezhető, ám azt is el kell fogadni, hogy ekkortájt még csak tanulták a globális ízlésnek megfelelő formavilágot a koreaiak. Abban viszont szinte teljes az egyetértés, hogy az 1999-ben megjelent, frissített változattal még azt a keveset is hátrahagyta a modell, amiért az eredetit szépnek lehetett volna találni.

Tagadhatatlan, hogy a nagyobb lökhárítók és az osztott, kerek lámpák javítottak a modell aránytalanságán. Az új részletek jelentős többsége azonban egyáltalán nem illett egy sportos kupéra. Ez a disszonancia az eladási adatok terén is megmutatkozott, így alig két év után már jött is a következő generáció. A teljesség kedvéért azonban hozzá kell tenni, hogy legalább tanultak a hibáikból a koreaiak: a hasonló műszakiság ellenére egy kimondottan szép autó lett az utód.





Volkswagen Golf

A kimért, német precizitásból született, visszafogottságra és közérthető formákra törekvő Volkswagen Golfra valószínűleg nem sokan számítottak ezen a listán. Amennyiben az európai modelleket nézzük, valóban értelme sem lenne, hogy itt legyen ez a modell. Brazíliában azonban a Golf negyedik generációja még egészen 2014-ig gyártásban maradt, ehhez pedig egy látványos frissítést is kapott Golf 4.5 néven.

A ráncfelvarrás engem a negyedik generációs Polo stílusára emlékeztet, és bár európai szemmel a többség számára egy rosszul sikerült frissítés hírében áll, az adott piacon telitalálatnak bizonyult. Az autó orrának és farának átrajzolásától megduplázódtak a brazil Golf IV eladásai 2007-ben. Mivel az ötödik és a hatodik generációt nem forgalmazták az országban, ezért nem kizárólag olcsó, belépő kategóriás autóként gondoltak a frissített négyesre: készült belőle GTI is, illetve magasan extrázott, tetőablakos, gyárilag nagyobb felnigarnitúrával és jobb anyagminőséggel rendelkező változat is.