647 milliárd forintra nőhet idén a Porsche Hungaria árbevétele

Az Audi, Cupra, SEAT, Skoda, Volkswagen és VW-haszonjárművek modelljeiből az idén 29 500 darabot adtak el Magyarországon, ez ötszázalékos bővülés a 2024. évihez képest. Brigitte Auernigg, a Porsche Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója az évzáró rendezvényen hangoztatta: "a PH ma már több mint egy importőr cég, a vállalatcsoport 35 éves magyarországi jelenléte alatt logisztikai központtal, használtautó-üzletággal is rendelkezik, elektromos járművek tudás- és tesztközpontját is létrehozta."

Felidézte, hogy a Budaörsön létrehozott bázis folyamatosan fejlődik, a 2003-ban létrehozott Parts Center immár kilenc régiós ország számára biztosít alkatrészeket, nemrégiben indult el legújabb, 20 millió eurós bővítési projektje. Itt létesített kereskedést a Das WeltAuto használtautó-üzletág, megnyílt a MoonCity elektromos jármű tudás- és tesztközpont, valamint a Cupra Garage.

Wachtler Tamás ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy a magyarországi újautópiac az idén 7,7 százalékkal nőhet, 150 ezer személyautó és kishaszonjármű eladásával. Az új személyautók értékesítése 128 ezer körül alakul. Megjegyezte: a kishaszonjármű-eladás kissé mérséklődhet, de még mindig erős. Az eladások 65 százaléka SUV-modell, ez a trend tovább folytatódik a magyar piacon. Az elektromos modellek aránya az új autók piacán 8,5 százalék, ez lassan nő, még a régiós átlag alatt van.

Ismertetése szerint a PH márkái közül az VW 6,9 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a magyarországi újautópiacon, a VW-haszonjárművek 9,1 százalékkal, a Skoda 8,8 százalékkal, a SEAT 0,6 százalékkal, a Cupra 0,8 százalékkal, az Audi 2,6 százalékkal.





Cél, hogy a következő három év alatt a PH együttes részesedése a jelenlegi 20 százalék körüliről 25 százalékra nőjön.





A Das WeltAuto 2025-ben 6800 használt járművet értékesít, öt százalékkal bővülve. A MoonCity töltőberendezés-eladása az idén eléri az 1700 darabot a 2024. évi 1241 darab után, a részesedése 17 százalék. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Porsche Hungaria Kft. értékesítésének nettó árbevétele 2024-ben 567,4 milliárd forintot tett ki, ebből 325,9 milliárd belföldi árbevétel volt. Egy évvel korábban a nettó árbevétel megközelítette az 540 milliárd forintot. Az adózott eredmény a 2023. évi 15,7 milliárd után 2024-ben 10,7 milliárd forintra változott. Brigitte Auernigg közlése szerint az értékesítés az idén várhatóan 647 milliárd forintra nő.