A Peugeot is bevállalta a 8 év vagy 200 ezer kilométeres garanciát!

Az Opel és a Citroen után már a Peugeot is 8 év gyártói garanciát vállal az új autóira

Újabb Stellantis márka áll be a sorba egy piacvezető garanciával, a Peugeot még a Citroen ajánlatánál is magasabbra rakta a lécet.

Először jött az Opel a 8 évvel, erre tett rá egy lapáttal a Citroen, amikor a 8 év mellé 200 ezer kilométerre emelte a futásteljesítmény-korlátot, a Peugeot viszont még erre is rálicitál. A 8 év vagy 200 ezer kilométer gyártói garancia mellé ugyanis a Peugeot hivatalos Assistance szolgáltatása is ingyenesen jár, amely helyszíni javítást vagy beszállítást biztosít a nap 24 órájában, a hét minden napján, több mint 49 országban a mozgásképtelenséget okozó mechanikus, elektromos vagy elektronikus meghibásodások, illetve defekt esetén. A 8 évre vagy 200 ezer kilométerre szóló garanciához, illetve az Assistance szolgáltatáshoz nem kapcsolódnak további feltételek, igénybevétele nem igényel plusz adminisztrációt, minden egyes új Peugeot vásárlása esetén fedezetet nyújt a rendeltetésszerű használatot akadályozó mechanikus, elektromos vagy elektronikus hibák kijavítására. A garancia az Európa Unió teljes területén, és további 15 országban érvényes, ezekben az országokban a Peugeot hivatalos márkaszervizeiben végzett garanciális javítások térítésmentesek.

