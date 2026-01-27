A Peugeot is bevállalta a 8 év vagy 200 ezer kilométeres garanciát!

Először jött az Opel a 8 évvel
, erre tett rá egy lapáttal a Citroen, amikor a 8 év mellé 200 ezer kilométerre emelte a futásteljesítmény-korlátot
, a Peugeot viszont még erre is rálicitál. A 8 év vagy 200 ezer kilométer gyártói garancia mellé ugyanis a Peugeot hivatalos Assistance szolgáltatása is ingyenesen jár, amely helyszíni javítást vagy beszállítást biztosít a nap 24 órájában, a hét minden napján, több mint 49 országban a mozgásképtelenséget okozó mechanikus, elektromos vagy elektronikus meghibásodások, illetve defekt esetén. A 8 évre vagy 200 ezer kilométerre szóló garanciához, illetve az Assistance szolgáltatáshoz nem kapcsolódnak további feltételek, igénybevétele nem igényel plusz adminisztrációt, minden egyes új Peugeot vásárlása esetén fedezetet nyújt a rendeltetésszerű használatot akadályozó mechanikus, elektromos vagy elektronikus hibák kijavítására. A garancia az Európa Unió teljes területén, és további 15 országban érvényes, ezekben az országokban a Peugeot hivatalos márkaszervizeiben végzett garanciális javítások térítésmentesek.