Annyira sok megrendelés érkezik az új SUV-ra, hogy arra a Volvo sem számított!

Január végén mutatkozott be a Volvo legújabb villanyautója, az EX60, amely úgy tűnik, azonnal hatalmas siker lett. A márka ugyanis friss közleményében bejelentette, megemelik a termelési kapacitást, mivel Svédországban, Németországban és más fontos piacokon nem várt kereslet mutatkozik az EX60-ra.

Továbbá kiemelték, hogy az újdonságra érkező előrendelések száma bőven meghaladja azt, amit anno az EX30 produkált a bemutatása utáni időszakban, mindezt úgy, hogy az egy jóval olcsóbb típus. Pontos számokban nem bocsátkozott a Volvo, csupán annyit közöltek, hogy Svédországban több mint 3000 rendelést adtak le.

Az EX60-nak egyébként már magyar ára is van: a belépő szinten 24 990 000, míg az Ultra felszereltséggel 27 840 000 forintot kérnek érte, plusz az esetleges extrák. A hazai előrendelésekről egyelőre nincs pontos információ, viszont a kialakult helyzetről sokat elárul, hogy a magyar konfigurátorban is azt írják, legalább 21 hetet kell várni az EX60-ra, ha valaki most rendel.