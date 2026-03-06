Audival duplázott rá a sebességhatárra: mutatjuk, mennyit kell fizetnie!

Tiszavárkonyban kapták lencsevégre az egyenruhások azt a gyorshajtót, aki a megengedett 50 km/h helyett 108 km/órás sebességgel közlekedett a fent látható, fekete Audival. Amikor a rendőrök megállították, és szembesítették a fotóval, a sofőr arra hivatkozott, hogy "siet valahová". Mindez persze a rendőröknek aligha volt elfogadható indok, hiszen a sofőr ezzel a tempóval haladva nem csak a saját, hanem mások testi épségét veszélyeztette. A felelőtlen sofőr 210 ezer forint pénzbírságot, valamint 6 büntetőpontot kapott a helyszínen.

