Beárazták itthon a Hyundai csúcsszedánját! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Immár Magyarországon is rendelhető a Hyundai nagyteljesítményű szedánja, íme az ára!

Hazánkba is megérkezett a Hyundai második olyan villanyautója, amely az N modellcsalád részeként jelent meg. De mennyi az annyi? Itt a válasz!

Még tavaly nyáron mutatkozott be a Hyundai Ioniq 6 N, a márka villanyos szedánjának csúcsváltozata. Bár a külső is eltér a "polgári" változattól, de az igazi különbséget a hajtáslánc adja, amelyet ezúttal 650 lóerőig húztak, így papíron hajszálnyival erősebb az Ioniq 5 N-nél, amely "csak" 641 ló. Nem meglepő módon a szedánból készült sportkocsi is megkapta a szimulált sebességi fokozatokat, valamint a Drift "optimalizáló" sem maradt ki a csomagból. Nemrég a Hyundai közzétette a típus részletes árlistáját, ezt viszont nem kell túl sokáig nézegetni, mivel egyetlen verzió rendelhető jelenleg, amely összkerékmeghajtással és 84 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátorral rendelkezik. Ennek listaára jelenleg 27 999 000 forint, vagyis jóval többe fáj az Ioniq 6 N, mint az Ioniq 5 N. Utóbbi két felszereltséggel is rendelhető: az alap már 24 999 000 forinttól vihető, míg a Plus csomagért 25 999 000 forintot kérnek.

