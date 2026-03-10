Belehajtott az energiaelnyelőbe a Suzukival: vajon te látod, hol hibázott?

Az MKIF Zrt. legújabb videójában a messziről előre jelzett terelésnél, a teljesen szabad belső sávban, takarás nélkül érkezett egy Suzuki Vitara, majd a munkavégzést biztosító erőelnyelőnek ütközött. A sofőr néhány méterre az akadálytól megpróbált sávot váltani, de ekkor észrevette, hogy a holt terében érkezik egy autó, ami miatt nem fér át a középső sávba. Végül beleállt a fékbe, de ezen a ponton már réges-rég késő volt. A probléma azonban nem a kései kisorolási kísérlettel kezdődik, az csak a tünet. A sofőr valószínűleg azért hagyta ilyen későre a sávváltást, mert fogalma sem volt, hogy mennyi a féktávolsága valójában. 130 km/órás sebességnél a féktávolság nagyjából 103,71 méter, ebből a reakcióidő alatt megtett út 36,11 méter, a fékút 67,6 méter. És hogy mennyi ez valójában? 26 autó hossza. A Vitara sorsa tehát már a legelső megmutatott képkockán eldőlt, hiszen már ekkor is féktávolságon belül volt, menekülőút nélkül. Ne feledd: az autópályán a sebességérzékelésedet jelentősen torzítja a többi, nagyjából veled egy tempóban haladó autós, hogyha viszont hirtelen irányt kell változtatni, vagy meg kell állni, akkor azonnal szembejön a valóság. Éppen ezért autópályázás közben ne közvetlenül az autód orra elé nézz, hanem a teljes belátható útszakaszt figyeld, amikor pedig tereléshez vagy álló járműhöz érsz, akkor már messziről lassíts, keresd a kiutat, válts sávot, ne az utolsó pillanatban kelljen olyan döntéseket hoznod, amelyeket a fizika törvényei azonnal le is söpörnek az asztalról.







