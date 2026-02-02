Egyetlen apró figyelmetlenséggel követett el bűncselekményt a kamionos!

Amennyiben azt gondoltad, hogy egy tilos jelzést figyelmetlenül benézni - amennyiben nem történik személyi sérülés - legfeljebb szabálysértés lehet, akkor komoly tévedésben élsz. Erre most az ügyészség is felhívta a figyelmet a Facebookon egy kamionosról készült felvétel segítségével. A sofőr ugyanis egy vasúti átjáróba hajtott be a tilos jelzés ellenére, még mielőtt a sorompók lecsukódtak volna. A félsorompó végül nekiütközött a fülkének és letört. Szerencsére ezt már észrevette a sofőr, és haladéktalanul kitolatott az átkelőből, így nem lett komolyabb probléma az esetből. A történtek után azonban az ügyészség vádat emelt: Állításuk szerint a sofőr a közlekedés biztonsága ellen gondatlanul elkövetett bűncselekményt követett el.