Egyetlen apró figyelmetlenséggel követett el bűncselekményt a kamionos!

Videón a különleges helyzet: te tudtad, hogy ez bűncselekmény?

Németh Kornél 0 , , , ,

Tanulságos történetről adott hírt a Facebookon Magyarország ügyészsége, még videót is mellékeltek az esetről.

Amennyiben azt gondoltad, hogy egy tilos jelzést figyelmetlenül benézni - amennyiben nem történik személyi sérülés - legfeljebb szabálysértés lehet, akkor komoly tévedésben élsz. Erre most az ügyészség is felhívta a figyelmet a Facebookon egy kamionosról készült felvétel segítségével. A sofőr ugyanis egy vasúti átjáróba hajtott be a tilos jelzés ellenére, még mielőtt a sorompók lecsukódtak volna. A félsorompó végül nekiütközött a fülkének és letört. Szerencsére ezt már észrevette a sofőr, és haladéktalanul kitolatott az átkelőből, így nem lett komolyabb probléma az esetből. A történtek után azonban az ügyészség vádat emelt: Állításuk szerint a sofőr a közlekedés biztonsága ellen gondatlanul elkövetett bűncselekményt követett el.

You May Also Like

Hadd kormoljon: az Egyesült Államokban felhagynak a füstokádó dízelek üldözésével!

Németh Kornél 1

Gondoltad volna, hogy így lopják el a legtöbb autót itthon?

Gorzás Gergő 0

Videó: vasúti átkelőben állt meg az elszabadult tréler, megelőzhető ilyenkor a tragédia?

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?