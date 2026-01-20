Ennyi autót értékesített 2025-ben a Škoda!

1 043 900 gépjárművet szállított le 2025-ben a Škoda, ezzel 12,7 százalékkal túlszárnyalták 2024-es eredményüket, illetve 2020 óta ez volt a cseh vállalat legjobb éve. Nem meglepő módon Európában értékesítették a legtöbb autót (836 200 db), ezzel pedig a kontinensen a harmadik legtöbb személyautót gyártották le. A márka a villanyosított autók szegmensében is nagyot lépet előre, főként az Elroq megjelenésének köszönhetően. Összesen 174 900 tisztán elektromos Škoda talált gazdára, csaknem 120 százalékkal több, mint 2024-ben, de konnektoros hibridekből is 108,6 százalékkal többet szállítottak le.2025-ben is az Octaviából szállította le a legtöbbet a Škoda, több mint 190 ezret, ezt követően a Kodiaq következik 130 400 példánnyal. A dobogó alsó fokán a Kamiq közel 126 ezer példánnyal, majd az első ötöt a Fabia és a Karoq egészíti ki. A két villanyos modell - az Elroq és az Enyaq - a 6. és 7. helyre fért oda. Az Európában forgalmazott modellek ranglistáját a Superb és a Scala zárják. A nálunk nem kapható modellek közül a Kylaq típusból fogyott a legtöbb (43 900 db), míg a Slava és Kushaq modellekből kevesebb mint 15 ezer kulcsait adták át.