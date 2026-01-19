Ez az új kecskeméti büszkeség! Elindult a Mercedes-Benz GLB hazai gyártása!
Az új GLB már a második teljesen elektromos modell, amely legördül a kecskeméti Mercedes-Benz gyár szalagjáról
A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása, a második teljesen elektromos modell, amely a kecskeméti telephelyen készül – ezt követi majd az év folyamán a belső égésű motorral felszerelt lágy hibrid GLB.
A rendezvényen Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy 2012 óta, a kecskeméti gyár eddigi termelése során már több mint 2 millió jármű gördült le a gyártósorokról. Mint mondta: az új EQ technológiájú GLB - az EQB után - a második teljesen elektromos modell, amely a kecskeméti telephelyen készül, és ezt követi majd márciusban a belső égésű motorral felszerelt hibrid GLB. A modellnek mind a teljesen elektromos, mind a csúcstechnológiás hibrid hajtású változata ugyanazon a gyártósoron készül majd.
Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője arról beszélt, hogy a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektetett be a kecskeméti telephelybe, részben a meglévő gyártósorokat rugalmasabbá tették, valamint átfogó digitalizációt valósítottak meg.
Emellett átfogó képzési programokat szerveztek az új termelési tevékenységekhez, különösen az akkumulátorösszeszerelés területén. A korszerű és ergonómiailag optimalizált munkahelyek megkönnyítik a napi munkavégzést, a digitális alkalmazások és az automatizált folyamatok pedig hozzájárulnak a hatékony és vonzó gyártási környezethez. Ennek eredményeként a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár elnyerte a PwC 2025 Legvonzóbb Munkahelye Díjat mind az összesített kategóriában, mind az autóipari gyártók között.