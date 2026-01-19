Ez az új kecskeméti büszkeség! Elindult a Mercedes-Benz GLB hazai gyártása!

Villanyautót már korábban is gyártott a kecskeméti Mercedes-Benz üzem, viszont az új, villanyhajtású GLB-hez az akkumulátorokat is - először a gyár történetében - a telephely új akkumulátorösszeszerelő egységből kapja az autó, valamint a márka rövid ellátási lánc stratégiájának megfelelően a karosszéria elemeit is a gyár saját présüzemében állítják elő. A kibővített gyárban akár évi 350 ezer autót is elő tudnak itt állítani, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is kiemelt a helyszínen.Majd hozzátette, hogy a vállalat jelenleg 4500 embernek ad munkát, ezzel a térség legnagyobb foglalkoztatója, így nélküle Bács-Kiskun vármegye sem lett volna képes az elmúlt tíz évben több mint a duplájára, mintegy 1800 milliárd forintról 3800 milliárd forintra növelni az ipari teljesítményét. Leszögezte még, hogy a Mercedes a városban a cégcsoport második és hazánk legnagyobb autógyárát építette meg, amely "egyszerűen megállíthatatlan", hiszen folyamatosan érkeznek a hírek az újabb modellek gyártásának az idetelepítéséről, a beszállítói láncot is a végsőkig sikerült lerövidíteni az elektromos akkumulátorok terén. Továbbá megemlítette, hogy: "egy újabb dimenzióba léptünk akkor, amikor kutatás-fejlesztési tevékenység is került ide, és a prototípusok fejlesztésében a magyar mérnököknek, Kecskemétnek is egyre nagyobb szerepe lesz."

A rendezvényen Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója felidézte, hogy 2012 óta, a kecskeméti gyár eddigi termelése során már több mint 2 millió jármű gördült le a gyártósorokról. Mint mondta: az új EQ technológiájú GLB - az EQB után - a második teljesen elektromos modell, amely a kecskeméti telephelyen készül, és ezt követi majd márciusban a belső égésű motorral felszerelt hibrid GLB. A modellnek mind a teljesen elektromos, mind a csúcstechnológiás hibrid hajtású változata ugyanazon a gyártósoron készül majd.

Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője arról beszélt, hogy a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektetett be a kecskeméti telephelybe, részben a meglévő gyártósorokat rugalmasabbá tették, valamint átfogó digitalizációt valósítottak meg.

Emellett átfogó képzési programokat szerveztek az új termelési tevékenységekhez, különösen az akkumulátorösszeszerelés területén. A korszerű és ergonómiailag optimalizált munkahelyek megkönnyítik a napi munkavégzést, a digitális alkalmazások és az automatizált folyamatok pedig hozzájárulnak a hatékony és vonzó gyártási környezethez. Ennek eredményeként a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár elnyerte a PwC 2025 Legvonzóbb Munkahelye Díjat mind az összesített kategóriában, mind az autóipari gyártók között.