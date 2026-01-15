Ezek voltak a 2025-ben tesztelt autók közül a legbiztonságosabbak az Euro NCAP szerint

Eredményt hirdetett az Euro NCAP, ezeket az autókat látták a legjobbnak a 2025-ös töréstesztek alapján

Több kategóriában is megnevezte 2025 legjobbját az Euro NCAP a töréstesztek eredményei alapján. Gondoltad volna, hogy ezek lesznek a legbiztonságosabbnak vélt autók?

A múlt esztendőben sem unatkoztak az Euro NCAP szakemberei, hiszen több mint 100 különböző modell töréstesztjét hozták nyilvánosságra, sőt, volt olyan típus is, amit nem csak egy felszereltségi szinttel vizsgáltak meg. A különböző szempontok alapján pedig könnyedén összeállítható egy lista az Euro NCAP által legbiztonságosabbnak vélt gépkocsikról, amit a független bizottság meg is tett. Ugyanakkor ahogyan azt a közleményükben is kiemelték, nem lehet az egyes szegmensekben induló autókat direktben összehasonlítani, így több kategóriában is győztest hirdettek, valamint azt a típust is megnevezték, amely összességében a legjobban teljesített. A "kis családi autó" szegmensben az (európai) Év Autójának is megválasztott Mercedes-Benz CLA kapta a legjobb értékelést. A "városi és kompaktok" mezőnyében a Mini Cooper E kapta a legmagasabb pontszámot, míg a "nagy családi autóknál" a Tesla Model 3. A "kis SUV-ok" között is Musk vállalata adta a kategória elsőt, hiszen itt a Model Y győzött. A "nagy autók" (Executive Car) mezőnyében a Magyarországon hivatalosan nem forgalmazott Polestar 3 lett a legbiztonságosabbnak ítélt modell, míg a "nagy SUV-ok" között a smart #5 lett az első. Mindent egybevetve a múlt év legjobb értékelését az Euro NCAP tesztek során a Mercedes-Benz CLA produkálta.
Kategória Modell Euro NCAP eredmény Felnőtt-védelem Gyerek-védelem Gyalogos-védelem Asszisztens rendszerek
"Kis családi autó" / ABSZOLÚT LEGJOBB Mercedes-Benz CLA 5 csillag 94% 89% 93% 85%
"Városi és kompakt" Mini Cooper E 5 csillag 89% 87% 77% 79%
"Nagy családi autó" Tesla Model 3 5 csillag 90% 93% 89% 87%
"Kis SUV" Tesla Model Y 5 csillag 91% 93% 86% 92%
"Nagy autó" (Executive Car) Polestar 3 5 csillag 90% 93% 79% 83%
"Nagy SUV" smart #5 5 csillag 88% 93% 84% 92%

