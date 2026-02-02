Hivatalos: ilyen hűtőrácsot kapnak majd a jövő Audi modelljei

Hamarosan minden Audi modell megkapja majd az új, függőleges elemekkel dolgozó dizájnt

Németh Kornél 0 , , , , ,

A következő frissítéssel vagy generációváltással minden Audi modell átveszi a Concept C formatervi elemeit, köztük a hűtőrácsát is.

Az Audi Concept C radikálisan új formai elemekkel érkezett, ezek közül a leglátványosabb a keskeny, függőleges hűtőrács. Ez az új stíluselem hamarosan minden Audi modellen megjelenik. Massimo Frascella, a márka dizájnfőnöke az Auto Motor und Sportnak adott interjúban elmondta, hogy a Concept C hűtőrácsa a teljes kínálatban megjelenik majd. Hozzátette: a különböző formai elemeket úgy alakítják majd, hogy a lehető legjobban illeszkedjenek az adott modellekhez.
Az egyes elemeket úgy fejlesztettük ki, hogy rugalmasan használhatók legyenek, így az A szegmens modelljei jelentősen eltérnek a sportkocsiktól vagy a SUV-októl – de egy közös szál köti össze őket.
Egyelőre még nem tudjuk, hogy konkrétan miben különbözik majd Frascella tervei szerint a hűtőrács kialakítása a különböző járműszegmensek esetében, ám a cél érthető: „minden autónak szüksége van a saját karakterére”. Ezt a „karaktert” az „autó arányai, a különleges vonalak, az arc és a szemek” fogják kialakítani. Szeptemberben a Motor1 olasz rovatával készített interjúban Frascella elmondta, hogy a függőleges elemekre való áttérés a megkülönböztethetőségével jelent előnyt az Audinak, mivel a konkurens gyártók széles, vízszintes hűtőrácsokat terveznek. Frascella és csapata arra a következtetésre jutott, hogy az Audi formatervezése felismerhetőbb lesz, ha a függőleges elemekre térnek át.

You May Also Like

Olcsó villanyautót dobott piacra az MG az angoloknál: vajon hozzánk is eljuthat?

Németh Kornél 0

Prémiumautó lett a Dacia Duster? Bemutatták Renault logóval is!

Németh Kornél 0

Az Audi dizájnfőnöke is felszólalt a képernyők térhódítása ellen

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?