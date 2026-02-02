Hivatalos: ilyen hűtőrácsot kapnak majd a jövő Audi modelljei

„Az egyes elemeket úgy fejlesztettük ki, hogy rugalmasan használhatók legyenek, így az A szegmens modelljei jelentősen eltérnek a sportkocsiktól vagy a SUV-októl – de egy közös szál köti össze őket.”

Az Audi Concept C radikálisan új formai elemekkel érkezett, ezek közül a leglátványosabb a keskeny, függőleges hűtőrács. Ez az új stíluselem hamarosan minden Audi modellen megjelenik. Massimo Frascella, a márka dizájnfőnöke az Auto Motor und Sportnak adott interjúban elmondta, hogy a Concept C hűtőrácsa a teljes kínálatban megjelenik majd. Hozzátette: a különböző formai elemeket úgy alakítják majd, hogy a lehető legjobban illeszkedjenek az adott modellekhez.Egyelőre még nem tudjuk, hogy konkrétan miben különbözik majd Frascella tervei szerint a hűtőrács kialakítása a különböző járműszegmensek esetében, ám a cél érthető: „minden autónak szüksége van a saját karakterére”. Ezt a „karaktert” az „autó arányai, a különleges vonalak, az arc és a szemek” fogják kialakítani. Szeptemberben a Motor1 olasz rovatával készített interjúban Frascella elmondta, hogy a függőleges elemekre való áttérés a megkülönböztethetőségével jelent előnyt az Audinak, mivel a konkurens gyártók széles, vízszintes hűtőrácsokat terveznek. Frascella és csapata arra a következtetésre jutott, hogy az Audi formatervezése felismerhetőbb lesz, ha a függőleges elemekre térnek át.