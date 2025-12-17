Hivatalos: meghátrál az EU, 2035 után is maradhatnak a belső égésű motorok!

Ahogyan az várható volt, december 16-án valóban bejelentette az Európai Bizottság, hogy eltörli a 2035-ös "zéró emissziós" kibocsátási kvótát. Ezzel lényegében lehetővé teszik, hogy 2035 után is lehessen belső égésű motorral ellátott új autót forgalomba helyezni.Ugyanakkor az új javaslat szerint sem lehet majd mindenféle megkötés nélkül benzin- vagy dízelmotorokat építeni az autókba, mivel a tervezet alapján az autógyártóknak 2035-ra 90 százalékkal kell csökkenteniük a kipufogógáz-kibocsátást a 2021-es adatokhoz képest. A fennmaradó 10 százalékot alternatív üzemanyagok használatával, és Európában gyártott "zöld" acéllal kell ellensúlyozni.Némiképp meglepő, hogy az előzetes várakozásokkal ellentétben az Európai Bizottság nem csak a PHEV és EREV modellekben engedélyezné a belső égésű motorokat, hanem akár lágy hibridekben is, ez pedig jelentős engedmény még a korábbi pletykák tudatában is. További kedvezmény, hogy a 2030-as "flottás" emissziós kibocsátási célértéket több évet számítva (2030-2032) állapítják majd meg, hasonlóan a 2025-öshöz. A tervezetet 2026-ban mutatja be a Bizottság az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, ezt követően születhet végleges megállapodás.