Visszafojtott benzinmotorokat hoz egyes BMW modellekbe az új kibocsátási norma

Így kompenzálja a BMW az emissziós normák miatt gyengébb belső égésű motorokat

A BMW már előre reagál a 2027-es EU szigorításra: a gyengébb belső égésű erőforrást combosabb villanymotorokkal próbálják szinten tartani.

2027-től új emissziós szabványok és kipufogógáz-szabályozások lépnek hatályba az Európai Unióban. Ezek átfogó műszaki fejlesztéseket tesznek szükségessé, főként a nagyteljesítményű, belső égésű motorral szerelt járművek esetében. A BMW modellpalettáján a BMW M5 és a BMW XM Label is ebbe a kategóriába tartozik, a bajorok ráadásul idejekorán reagálnak az új szabályozásra, és már 2026 márciusában bemutatják a BMW M5, 2026 áprilisában pedig a BMW XM Label "tovább optimalizált hajtáslánc-technológiáját". Valószínűleg senkinek sem jelent meglepetést, hogy mit takar valójában az optimalizálás: jelentősen csökken a belső égésű motor teljesítménye. A 4,4 literes V8 erőforrások átállnak a Miller-ciklusra, ezen felül a mérnökök módosítják a motor vezérlőelektronikáját és a kipufogógáz kezelését is. A BMW M5 és XM Label V8-as benzinmotorjának maximális teljesítménye így a korábbi 585 lóerőről 544 lóerőre esik vissza. 41 lóerőnyi különbség nem kevés, ám a gyártó igyekszik kompenzálni a vásárlókat: a villanymotorok erősebbre hangolásával a rendszerteljesítmény változatlan marad. Így optimális töltöttségű akkucsomag esetén az M5 továbbra is 727 lóerővel, az XM Label pedig továbbra is 748 lóerővel szaggatja majd az aszfaltot.

