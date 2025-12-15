Ilyen autókat gyárthat Európában a Volkswagen, ha mégsem jön a 2035-ös tiltás!

Sokat tett a villanyautókra a Volkswagen, vajon most üt majd vissza?

Jelen állás szerint elhalasztják vagy teljesen el is törlik a belső égésű motorok betiltásáról szóló rendelkezést, erre pedig értelemszerűen az összes európai gyártónak reagálnia kell - így a Volkswagennek is.

A nemrég leleplezett újgenerációs T-Roc crossovert sokáig úgy reklámozta a Volkswagen, mint az utolsó újonnan bemutatott belső égésű motoros autóját. Mire ténylegesen elérkezett a világpremier addigra ezt a mondást lecsavarta a konszern, helyette a fő üzenet az első full hibrid típus érkezése volt. Mindez jól mutatja, hogy a VW vezetése is érezhette már egy ideje, változóban a "közhangulat" a belső égésű motorok tiltását illetően. Mostanra viszont - egyes értesülések szerint - a Volkswagen már a teljes stratégiaváltáson gondolkodik. Mivel jelenleg úgy tűnik, jó eséllyel még 2040 után is lehet majd belső égésű motorral ellátott autót újonnan forgalomba helyezni, így az ID. modellek mellé biztosan kell majd valamilyen alternatíva. Egyes feltételezések szerint a kínai leányvállalata felé nyúlhat a VW, méghozzá az EREV hajtásláncú autókhoz - erről számolt be az Automotive News és a Bloomberg. Bár a hatótávnövelő belső égésű motoros Volkswagenek még az ázsiai országban is csupán koncepcióautó szintjén léteznek. Ugyanakkor mindez kicsit sem meglepő a VW konszern Müncheni Autószalonon tartott bemutatói után. A Cupra itt mutatta be ugyanis a Tindaya nevet viselő koncepcióautóját, amelynek sorozatgyártásra kész változata az SSP platformra épül majd. Az új padlólemez pedig a tisztán elektromos hajtás mellett az EREV rendszerek befogadására is alkalmas. Néhány órával korábban a Škoda pedig a Vision O tanulmányautót mutatta be, amelynek végleges verziója szintén az SSP-re (Scalable Systems Platform) épül majd, vagyis elméletben ugyancsak képes a hatótávnövelő belső égésű motor befogadására.

