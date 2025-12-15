Ilyen autókat gyárthat Európában a Volkswagen, ha mégsem jön a 2035-ös tiltás!

A nemrég leleplezett újgenerációs T-Roc crossovert
sokáig úgy reklámozta a Volkswagen, mint az utolsó újonnan bemutatott belső égésű motoros autóját. Mire ténylegesen elérkezett a világpremier addigra ezt a mondást lecsavarta a konszern, helyette a fő üzenet az első full hibrid típus érkezése volt. Mindez jól mutatja, hogy a VW vezetése is érezhette már egy ideje, változóban a "közhangulat" a belső égésű motorok tiltását illetően.
Mostanra viszont - egyes értesülések szerint - a Volkswagen már a teljes stratégiaváltáson gondolkodik. Mivel jelenleg úgy tűnik, jó eséllyel még 2040 után is lehet majd belső égésű motorral ellátott autót újonnan forgalomba helyezni
, így az ID. modellek mellé biztosan kell majd valamilyen alternatíva. Egyes feltételezések szerint a kínai leányvállalata felé nyúlhat a VW, méghozzá az EREV hajtásláncú autókhoz - erről számolt be az Automotive News és a Bloomberg. Bár a hatótávnövelő belső égésű motoros Volkswagenek még az ázsiai országban is csupán koncepcióautó szintjén léteznek.
Ugyanakkor mindez kicsit sem meglepő a VW konszern Müncheni Autószalonon tartott bemutatói után. A Cupra itt mutatta be ugyanis a Tindaya nevet viselő koncepcióautóját
, amelynek sorozatgyártásra kész változata az SSP platformra épül majd. Az új padlólemez pedig a tisztán elektromos hajtás mellett az EREV rendszerek befogadására is alkalmas. Néhány órával korábban a Škoda pedig a Vision O
tanulmányautót mutatta be, amelynek végleges verziója szintén az SSP-re (Scalable Systems Platform) épül majd, vagyis elméletben ugyancsak képes a hatótávnövelő belső égésű motor befogadására.