Ismét készültek a drága fotók, íme a legfelháborítóbb gyorshajtások!

Az elmúlt héten 1304 gyorshajtót rögzítettek Bács-Kiskun vármegyében, a bírság a sebesség túllépéséért akár 468 ezer forint is lehet. Ezt az összeget azonban négy keréken továbbra is nehéz elérni, ami a három legsúlyosabb kihágáson is látszik. A fenti képen látható 7-es BMW sofőrje például 140 ezer forintról várhat csekket, mivel lakott területen a megengedett 50 km/h helyett 96 km/órával közlekedett.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

Az autó értékéhez viszonyítva lényegesen nagyobb a bírság, ha az öreg Volkswagen Passatot nézzük, amelyet 50 helyett 109 km/órával mértek be, ennek a járműnek az üzemben tartója ugyanis 210 ezer forintos bírságra számíthat. Ugyanennyire büntették annak a Nissan Qashqainak a sofőrjét, aki 50 helyett 112 km/órával száguldozott, ezzel ő lett a legfelelőtlenebb gyorshajtó a múlt hét folyamán, Bács-Kiskun vármegyében.

-Hirdetés -