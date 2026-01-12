Jávorszarvasteszten a 2026-os Év Autója!

Bár az új CLA elérhető lágy hibrid, illetve tisztán elektromos kivitelben is, a tesztpályán ezúttal utóbbi bizonyíthatott - méghozzá a 250+ kódjelű hajtáslánccal ellátott. A szlalompályán 24,2 másodperc alatt ért körbe, azonos időt futva , többek között a Renault Megane E-Tech és Volkswagen ID.3 típusokkal. A jávorszarvasteszten első nekifutásra 78 km/órás bemeneti tempóval kezdte meg a CLA a manővert, azonban két bóját is magával vitt - ám a sofőr ekkor még nem volt tisztában a gépkocsi viselkedésével. A legjobb kísérletnél 77 km/órát mértek az első bójasor között, így a 2026-os Év Autója sikeresen "átment a vizsgán".