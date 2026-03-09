Kétezer új mérnökkel szeretné megbízhatóbbá tenni az autóit a Stellantis

A Stellantis új vezérigazgatója, Antonio Filosa megnevezte az új irányt a cégcsoport eladási számainak javítására: gyártási minőség és megbízhatóság terén kell a konkurenseknél jobb járműveket forgalmazniuk. Ehhez a projekthez vett fel több, mint 2000 mérnököt a cégcsoport Franciaországban. Az újonnan érkezett munkaerő feladata tesztelni az alkatrészeket, majd javítani a felmerülő hibákat, illetve optimalizálni a gyártási folyamatot. Mindeközben a vásárlók bizalmának a visszaállítása is kulcsszerepet kap, vélhetően ehhez köthető az is, hogy a közelmúltban a Stellantis több márkája is hosszabb garanciát ad alapáron. Az új mérnökök alkalmazása mellett a gyártási folyamathoz is hozzányúlnak, a legapróbb részletekre kiterjedően növelik a minőségellenőrök számát és a feléjük támasztott elvárásokat. A vezérkar átstrukturálása is alátámasztja ezt a célt: amellett, hogy korábban Antonio Filosa is a minőségbiztosítás terén alkotott igazán nagyot, az új rendszerben Sebastien Jacquet, a cégcsoport jelenlegi minőségellenőrzésért felelős vezetője is beleszólhat a legmagasabb szintű stratégiai döntésekbe.

-Hirdetés -