Komoly villanymotort kap az Audi RS 5 hamarosan érkező, új generációja!
Újabb fontos sportmodell lép a villanyosítás útjára: konnektoros hibrid hajtásláncra vált az Audi RS 5
Véletlenül szivárgott ki az infó, ám így is teljesen biztos, hogy az Audi RS 4 utódjaként érkező RS 5 konnektoros hibrid lesz. Azóta már egy fotót is közzétettek az újdonságról az ingolstadtiak.
„hamarosan bemutatkozik az új Audi RS 5, az első nagyteljesítményű plug-in hibridünk.”A szivárgás után nem sokkal egy sejtelmes képet is közzétettek az újdonságról, de a hibrid rendszer műszaki adatait illetően egyelőre még hallgatnak. Az elektromos rásegítés jó eséllyel az Euro 7 szabványnak köszönhető, ám valószínűleg jelentős teljesítménynövekedéssel és, és tisztességes elektromos hatótávolsággal párosul majd. Ennek azonban komoly ára lehet: a BMW M5 például közel 2,5 tonnásra hízott a hibrid rendszertől, így 463 kilóval nehezebb az elődjénél. Vajon az Audinál mit találnak ki a jelentős tömegnövekedés kiküszöbölésére?