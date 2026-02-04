Komoly villanymotort kap az Audi RS 5 hamarosan érkező, új generációja!

A következő generációs Audi RS 5 legkomolyabb újdonsága egy komplex, új plug-in hibrid hajtáslánc lesz. Bár a pletykák szintjén már terjed egy ideje a hibrid RS 5 híre, a hivatalos megerősítés csak a közelmúltban történt, ráadásul egy véletlen adatszivárgással. A múlt hétvégén ugyanis az Audi hivatalos oldala közzétett egy bejelentést a LinkedIn-en az új modellről, majd pillanatokon belül törölték is a posztot. Az internet azonban nem felejt: a törlés előtt a Carbuzz magazinnak sikerült lefotóznia a bejegyzést, amelyben az autógyártó elárulta, hogy

„hamarosan bemutatkozik az új Audi RS 5, az első nagyteljesítményű plug-in hibridünk.”

A szivárgás után nem sokkal egy sejtelmes képet is közzétettek az újdonságról, de a hibrid rendszer műszaki adatait illetően egyelőre még hallgatnak. Az elektromos rásegítés jó eséllyel az Euro 7 szabványnak köszönhető, ám valószínűleg jelentős teljesítménynövekedéssel és, és tisztességes elektromos hatótávolsággal párosul majd. Ennek azonban komoly ára lehet: a BMW M5 például közel 2,5 tonnásra hízott a hibrid rendszertől, így 463 kilóval nehezebb az elődjénél. Vajon az Audinál mit találnak ki a jelentős tömegnövekedés kiküszöbölésére?