Komoly villanymotort kap az Audi RS 5 hamarosan érkező, új generációja!

Újabb fontos sportmodell lép a villanyosítás útjára: konnektoros hibrid hajtásláncra vált az Audi RS 5

Németh Kornél 0 , , , , , , , , , , ,

Véletlenül szivárgott ki az infó, ám így is teljesen biztos, hogy az Audi RS 4 utódjaként érkező RS 5 konnektoros hibrid lesz. Azóta már egy fotót is közzétettek az újdonságról az ingolstadtiak.

A következő generációs Audi RS 5 legkomolyabb újdonsága egy komplex, új plug-in hibrid hajtáslánc lesz. Bár a pletykák szintjén már terjed egy ideje a hibrid RS 5 híre, a hivatalos megerősítés csak a közelmúltban történt, ráadásul egy véletlen adatszivárgással. A múlt hétvégén ugyanis az Audi hivatalos oldala közzétett egy bejelentést a LinkedIn-en az új modellről, majd pillanatokon belül törölték is a posztot. Az internet azonban nem felejt: a törlés előtt a Carbuzz magazinnak sikerült lefotóznia a bejegyzést, amelyben az autógyártó elárulta, hogy

„hamarosan bemutatkozik az új Audi RS 5, az első nagyteljesítményű plug-in hibridünk.”

A szivárgás után nem sokkal egy sejtelmes képet is közzétettek az újdonságról, de a hibrid rendszer műszaki adatait illetően egyelőre még hallgatnak. Az elektromos rásegítés jó eséllyel az Euro 7 szabványnak köszönhető, ám valószínűleg jelentős teljesítménynövekedéssel és, és tisztességes elektromos hatótávolsággal párosul majd. Ennek azonban komoly ára lehet: a BMW M5 például közel 2,5 tonnásra hízott a hibrid rendszertől, így 463 kilóval nehezebb az elődjénél. Vajon az Audinál mit találnak ki a jelentős tömegnövekedés kiküszöbölésére?

You May Also Like

Ünnepel a Dacia romániai gyára, fontos mérföldkövet értek el!

Gorzás Gergő 0

Német autókkal száguldoztak a múlt hét gyorshajtó bajnokai

Németh Kornél 0

Már a következő frissítéssel visszatérhet a piacra az Audi A4

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?