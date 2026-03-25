Kevesen tudják, hogy a járőrautókban hátul is van kamera: valószínűleg az alábbi felvételen látható motoros sem kezdte volna meg az előzést a záróvonal és a forgalomtól elzárt terület utolsó méterein, ha tisztában van vele, hogy az előtte haladó rendőrök is látják, sőt, bizonyítani is tudják majd a szabálysértést. Persze, a település végét jelző tábla, illetve az előzni tilos közelgő feloldása kecsegtető, főleg amikor belátod az útszakaszt és biztonságosan el is férsz, de a szabály attól még szabály marad. Az alábbi videón jól látszik, mennyire egyértelműen bizonyítható a kihágás a rendőrautó menetrögzítő kameráival.
Korán kezdte az előzést: kitalálod, milyen autó mellett száguldott el?
Te is gyorsítasz a település vége tábla előtt és megkezded az előzést a záróvonal utolsó méterein? Videón a példa, hogy miért nem kéne!
