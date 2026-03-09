hétfő, március 9, 2026
Kormoló BMW 188 km/órával: mutatjuk, miért nem tudták kivonni a forgalomból!

Németh Kornél
0
1 perc

A megengedett sebesség kétszeresével, de még a hazai autópályatempónál is 58 km/órával gyorsabban száguldani csak szándékos szabálysértés lehet, ám a BMW-vel is akadt probléma.

A Gyöngyösre bevezető úton, az általános országúti sebességhatár mellett készült a fenti fotó, vagyis a megengedett 90-re további 98 km/órát még ráemelt fekete BMW vezetője. Eközben szabad szemmel is jól látható füstfelhőt is eregetett, ami arra utal, hogy az autó sem felel meg a vonatkozó előírásoknak. Az egyenruhásoknak sikerült utolérni a 188 km/órás sebességgel kormoló autóst: megállították és meg is kapta a 312 ezer forintos közigazgatási bírságot. A BMW műszaki állapotával kapcsolatban azonban nem tudtak mit tenni az egyenruhások. Hiába küldenél ugyanis soron kívüli vizsgára egy olyan autót, ami egyébként sem közlekedhetne közúton. Mint kiderült, a fekete 5-öst hivatalból kivonták a forgalomból korábban, így a sofőr további 65 ezer forint bírságot is kapott. A gyorshajtásért járó 8 szabálysértési előéleti pont már csak hab volt a tortán az összesen 377 ezer forintnyi befizetendő mellé.

