Már rendelhető itthon a Kia EV2, mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Közzétette a Kia az EV2 magyarországi árlistáját, amelynek értelmében kétféle felszereltséggel, illetve egyféle hajtáslánccal lesz kapható az újdonság. Az e146 néven futó rendszer kizárólag az első tengelyen adja le a 146,6 lóerős teljesítményét 250 newtonméter nyomaték társaságában. A rendszert a 42,2 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor teszi teljessé, amely a márka ígérete szerint legfeljebb 317 kilométerre elegendő hatótávot biztosít vegyes üzemben.
A belépő szintű Air csomaggal mindez 11 999 000 forinttól elérhető a természetes személyeknek, míg a vállalkozások/cégek az állami támogatás keretében akár 8 399 000 forinttól is hozzájuthatnak. Ezzel szemben az Earth felszereltség a másik alternatíva, egyben a jelenlegi csúcsmodell is, hiszen nem csak GT, de GT-line sincs most még az EV2-höz. Ennek listaára 12 599 000 forint.
Mindkét változathoz választható számos extra csomag, azonban egy teljesen felextrázott EV2 is megáll nagyjából 15,5 millió forint alatt. Ebben pedig már az is benne van, ha a vevő a matt fényezés mellett dönt, ami 500 ezer forinttal dobja meg a vételárat, de a sima metál fényezésért is elkérnek 200 ezer forintot.