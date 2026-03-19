Szinte fékezés nélkül hajtott a körforgalomba a kamion sofőrje! Ez lett a meggondolatlan akció vége!

A szóban forgó videót a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség tette közzé, amelyen egy tatai körforgalom látható. A felvételen jól kivehető, amint a - feltehetően civil - rendőrautó behajtott a kereszteződésbe, majd az egyik irányból érkezett egy nyerges vontató, amelynek sofőrje szinte lassítás nélkül gurult a körforgalomba. Ezzel a manőverrel jól láthatóan lassításra kényszerítette az elsőbbséget élvező járművet, ezért a rendőröknek intézkedniük kellett. A vontató vezetője 26 ezer forintos pénzbírságot kapott, ugyanakkor jó eséllyel a 6 büntetőpont jobban "fáj" a hivatásos sofőrnek.

-Hirdetés -