KezdőlapSzinte fékezés nélkül hajtott a körforgalomba a kamion sofőrje! Ez lett a...

Szinte fékezés nélkül hajtott a körforgalomba a kamion sofőrje! Ez lett a meggondolatlan akció vége!

Gorzás Gergő
Személyautóval sem veszélytelen megfelelő körültekintés nélkül behajtani egy körforgalomba, azonban nyerges vontatóval még nagyobb meggondolatlanság. Nem is maradt következmények nélkül a videón szereplő sofőr akciója.

A szóban forgó videót a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség tette közzé, amelyen egy tatai körforgalom látható. A felvételen jól kivehető, amint a - feltehetően civil - rendőrautó behajtott a kereszteződésbe, majd az egyik irányból érkezett egy nyerges vontató, amelynek sofőrje szinte lassítás nélkül gurult a körforgalomba. Ezzel a manőverrel jól láthatóan lassításra kényszerítette az elsőbbséget élvező járművet, ezért a rendőröknek intézkedniük kellett. A vontató vezetője 26 ezer forintos pénzbírságot kapott, ugyanakkor jó eséllyel a 6 büntetőpont jobban "fáj" a hivatásos sofőrnek.

Ez is érdekelhet

