Te ne így parkold le az autód: ezért a figyelmetlenségért súlyos bírság járhat!

A KRESZ 40. § (5) szerint: "Tilos megállni: e) kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogosátkelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül."

Velem is fordult már elő olyan, hogy egy gyalogátkelőt kitakaró módon várakozó furgon mellett fokozott óvatossággal elhaladva sem vettem észre a buszra szaladó gyalogost. Még szerencse, hogy a szembejövő dudált: én már nem tudtam megállni, de a gyalogos még igen. Télen, a hóban, a fagyos utakon és rossz látási viszonyok között azonban még könnyebben bekövetkezik a baj. Éppen ezért közvetlenül a kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt parkolni, várakozni rendkívül veszélyes: eltakarja a gyalogosokat az érkező autók elől, és jelentősen csökkenti a látótávolságot mindkét irányban. Ez különösen kockázatos a gyermekekre és az idősekre nézve, illetve a nagyobb tempóval érkező gyalogosokra, kerékpárosokra, rolleresekre, akik könnyen „láthatatlanná” válnak a járművek mögött.Erre a szabályra a rendőrség a hideg időjárásban kiemelt figyelmet fordít! Az alábbi videóban láthatod, hogyan ne csináld: íme néhány bírsággal jutalmazott parkolás az utóbbi napokból!