Új hajtásláncot kap a Škoda Superb, ezt érdemes tudni róla!

A negyedik generációs Superb mind szedán, mind kombi változatban készül, ráadásul lágy hibridként, PHEV-ként és dízelmotorosként is elérhető, vagyis rengeteg felhasználási módra ideális lehet. A csehek ezúttal az iV változatot „piszkálták meg, így ez mostantól akár 268 lóerős rendszerteljesítménnyel is rendelhető, amivel a legerősebb típus jelenleg a modellpalettán, amiben belső égésű motor is van.
A teljesítménynövekedés oka az 1,5 literes, négyhengeres TSI motor, amit a fejlesztések hatására az új változatban 148 helyett 174 lóerőt képes kipréselni magából. Emellett a forgatónyomaték kapcsán is 50 newtonméterrel többet kínál az új PHEV rendszer, vagyis összesen kereken 400-at. A villanymotor maradt 114 lóerő, de a nagyfeszültségű akkumulátoron sem módosítottak, továbbra is 25,7 kilowattórás.
Az új változat nagy eséllyel itthon is kapható lesz, bár erről egyelőre eddig nem érkezett hivatalos megerősítés, így jelenleg azt sem tudni, mennyibe fog kerülni az erősebb Superb PHEV.