Új hajtásláncot kap a Škoda Superb, ezt érdemes tudni róla!

A negyedik generációs Superb mind szedán, mind kombi változatban készül, ráadásul lágy hibridként, PHEV-ként és dízelmotorosként is elérhető, vagyis rengeteg felhasználási módra ideális lehet. A csehek ezúttal az iV változatot „piszkálták meg, így ez mostantól akár 268 lóerős rendszerteljesítménnyel is rendelhető, amivel a legerősebb típus jelenleg a modellpalettán, amiben belső égésű motor is van.

-Hirdetés -

-Hirdetés -

A teljesítménynövekedés oka az 1,5 literes, négyhengeres TSI motor, amit a fejlesztések hatására az új változatban 148 helyett 174 lóerőt képes kipréselni magából. Emellett a forgatónyomaték kapcsán is 50 newtonméterrel többet kínál az új PHEV rendszer, vagyis összesen kereken 400-at. A villanymotor maradt 114 lóerő, de a nagyfeszültségű akkumulátoron sem módosítottak, továbbra is 25,7 kilowattórás.

-Hirdetés -

Az új változat nagy eséllyel itthon is kapható lesz, bár erről egyelőre eddig nem érkezett hivatalos megerősítés, így jelenleg azt sem tudni, mennyibe fog kerülni az erősebb Superb PHEV.