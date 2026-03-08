Videó: ezt ne csináld, ha érkezik a szirénázó rendőrautó!

A napokban a Veszprém vármegyei rendőröket egy Pápa környékén történt balesethez riasztották, ahol egy autó az útról letérve felborult. A helyszínre tartó, megkülönböztető jelzést használó járművek haladását azonban több helyen is nehezítette, hogy néhány autós bizonytalanul reagált a szirénára. Akadt, aki lefagyott, mások pedig észre sem vették időben, hogy a rendőrautó haladását akadályozzák. Éppen ezért az egyenruhások közzétették a felvételt, hogy mindenki tanulhasson belőle. Ne feledjétek: a megkülönböztető jelzés mindig azt jelzi, hogy valaki segítségre vár. Ha egy kis figyelemmel utat adsz, azzal hozzájárulhatsz ahhoz, hogy a segítség minél gyorsabban megérkezzen. Ha meghallod a szirénát, már messziről keresd a lehetőséget a jármű elengedésére! Nem kötelező megállni, sem egy helyben maradni: egyetlen feladatod van, hogy mások veszélyeztetése nélkül eltűnj az útból.







