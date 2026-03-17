Videón a kamionok közé szorult rémálom: szerinted ki kapta a bírságot?

Szlovákiában, a magyar határtól nem messze, Dargó település mellett egy autós egy kamion pótkocsijának ütközött, miközben a záróvonalon, beláthatatlan kanyarban előzte a nyergesvontatót. Legalábbis így néz ki első ránézésre az eset, ám a valóság ennél jóval árnyaltabb. A személyautó ugyanis szabályosan, a belső sávban előzte a teherautót, aki egyik pillanatról a másikra sávot váltott, ráhúzta a kormányt. A személyautó sofőrje ekkor ösztönösen a szembesávba kormányozta az autót, amivel önmagában még semmi probléma sincs. Hibát akkor követett el, amikor folytatta a kamion előzését, innentől már a záróvonal rossz oldalán. Szemből, egy beláthatatlan kanyarból ugyanis egy másik kamion érkezett, és bár ekkor már mindenki megpróbálta elkerülni az ütközést, az autó nem fért át a két kamion között. Íme a videó, alatta pedig kielemezzük, hogy mi is történt pontosan.

Hogyha a személyautó sofőrjének nem lett volna menetrögzítő kamerája, akkor biztosan őt hozzák ki vétkesnek az egyenruhások, hiszen a baleset összes többi résztvevője már a záróvonal rossz oldalán vette észre az autót, így könnyű azt feltételezni, hogy szabálytalan előzésbe kezdett. A menetrögzítő kamera azonban bizonyította, hogy a kamion szabálytalan sávváltása miatt, közvetlen életveszélyben, a baleset elkerülése céljából került oda az autó, így a szlovák rendőrök végül a kamionsofőrnek ítéltek súlyos bírságot. Fontos viszont megjegyezni, hogy amennyiben a sofőr nem próbálja meg befejezni az előzést, hanem intenzív lassítással visszasorol a kamion mögé, úgy a baleset szintén elkerülhető lett volna. A tanulság: legyen menetrögzítő kamerád, hogy bizonyítani tudd az ilyen kérdéses helyzeteket, illetve hogyha hirtelen veszélyes helyzetbe kerülsz, akkor ne a megkezdett manővert akard görcsösen ragaszkodva befejezni, hanem minél előbb keresd a kiutat, térj vissza a biztonságos körülményekhez.