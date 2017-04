Sportos, de élhető autók 1,5 millió forint és 15 év alatt

Piaci körkép: elérhető, de vérpezsdítő modellek

Másfél millió forintért már egészen izgalmas autókat kaphatunk, ha hajlandóak vagyunk kibékülni a 10-15 éves korosztállyal. Háromajtós, izgalmas benzineseket néztünk.

Bertone dizájnolta karosszériájával talán a legmenőbb 15 év és 1,5 millió forint alatti modell az Alfa GT, műszakisága a 147-essel és a 156-ossal rokon

Nem titok, a múlt héten használttesztünkben szerepelt háromajtós piros Civic adta az ötletet, hogy egy kicsit szétnézzünk a nem hagyományos, de még nem is túlfeszített használt modellek között. Plafon a 1,5 millió forint és a 15 év, ennél drágább és idősebb autó ugyanis sokaknál már a nem fér bele kategória. Teljesítmény kapcsán viszont a múlt heti Civic által képviselt 110 lóerőt tekintettük minimumnak, annyi tényleg kell, hogy egy benzines autó legalább dinamikusnak tűnjön. Ugyanis benzineseket néztünk, olajkályhák ezúttal kizárva, ahogyan a 2,0 literesnél nagyobb motorral szereltek is − mind a túlzott adók, mind az elszálló fogyasztás miatt. Karosszéria kapcsán elvárás volt a háromajtósság, ugyanis az izgalmas és menő autó olyan, ezúttal nem a pakolhatóság, a jobb ki- és beszállási kényelem, azaz a praktikum, hanem elsősorban a sofőr és az ő utasának kényelme volt a keresés elsődleges kritériuma, már persze a teljesítményen, az áron és az életkoron túl.

Alapváltozatként a merítés legolcsóbbja lehet az Alfa 147

A kínálat izgalmas, csaknem 30 modell, modellenként akár több motorral felel meg a vázolt kritériumoknak. Zömük alsó-középkategóriás, de van szupermini és valódi sportkocsi is − már amennyiben elsőkerék-hajtással annak nevezünk egy modellt. Márpedig ilyen mind az Alfa Romeo GT, ami persze inkább nevéhez méltóan egy utazókupé, mintsem sportkocsi; és ilyen a Toyota Celica is, amiben a merítésből talán a legtöbb a spiritusz, illetve a lóerő is, 192 lóerejével rekorder az 1,8 literes VVT-i motor.

Háromajtós, 15 év alatti, több-kevesebb izgalmat adó modellek Modell Évjárat Óraállás (km) Vételár (Ft) Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark (120 LE) 2002-2006 123 000-180 000 210 000-999 000 Alfa Romeo 147 2.0 Twin Spark (150 LE) 2002-2005 110 254-163 000 775 000-1 180 000 Alfa Romeo GT 1.8 Twin Spark (140 LE) 2005 112 000 1 250 000 Audi A3 1.6 FSI (115 LE) 2004-2006 159 382-213 111 1 360 000-1 490 000 Audi A3 1.8 T (150-180 LE) 2002 164 000-265 387 480 000-1 390 000 BMW 316 ti (116 LE) 2002-2004 110 000-369 000 590 000-1 220 000 BMW 318 ti (143 LE) 2002-2003 87 892-399 976 799 000-1 199 000 Citroen C4 Coupe 2.0 VTS (180 LE) 2005-2006 153 314-290 000 995 000-1 499 000 Fiat Punto 1.8 HGT (131 LE) 2003 141 000-200 810 760 000-1 200 000 Fiat Stilo 1.8 Dynamic (133 LE) 2003 141 000 700 000 Ford Fiesta 2.0 ST (150 LE) 2005-2006 127 300-180 000 1 090 000-1 490 000 Ford Focus 2.0 Sport (146 LE) 2005 127 300 1 350 000 Ford Focus ST170 (170 LE) 2002 153 000-268 000 999 999-1 350 000 Honda Civic 1.6 (110 LE) 2003-2005 51 200-264 500 927 000-1 499 000 Hyundai Coupe (139-143 LE) 2003-2005 109 00-214 000 950 000-1 390 000 Mercedes-Benz A 170 (116 LE) 2004-2006 107 649-208 000 1 190 000-1 390 000 Mercedes-Benz C 180 Kompressor Sportcoupe (143 LE) 2002-2005 160 000-382 000 549 000-1 260 000 Mercedes-Benz C 180 Kompressor Sportcoupe (163-192 LE) 2002-2005 103 000-260 000 790 000-1 450 000 MG ZR 160 (160 LE) 2003-2004 125 000-132 000 549 000-800 000 Mini Cooper (116-120 LE) 2002-2005 107 000-225 000 899 000-1 499 000 Mini Cooper S (163-170 LE) 2002-2004 110 000-204 000 1 100 000-1 399 000 Mitsubishi Colt 1.5 Turbo CZT (150 LE) 2005-2006 103 000-190 000 1 239 000-1 299 000 Nissan Almera 1.8 Sport (115 LE) 2003 84 600-179 000 700 000-749 000 Nissan Micra 1.6 160SR (110 LE) 2006 116 500 1 460 000 Opel Astra H GTC 1.8 (125 LE) 2006 220 000 1 340 000 Opel Astra H GTC 2.0 T (170-200 LE) 2006 176 800-208 000 1 390 000-1 490 000 Opel Corsa C 1.8 GSi (125 LE) 2002 202 000-240 000 750 000-849 000 Peugeot 206 2.0 GTI (136 LE) 2002-2003 165 431-212 000 349 000-890 000 Peugeot 206 RC (177 LE) 2004-2006 130 000-185 000 899 999-1 270 000 Peugeot 207 1.6 THP (150 LE) 2006 107 000 1 490 000 Peugeot 307 2.0 XSI (136 LE) 2003 124 00-151 000 750 000-1 300 000 Peugeot 307 2.0 Feline (177 LE) 2005 138 000 1 300 000 Renault Clio 1.6 16V (112 LE) 2006 90 000 1 299 000-1 498 000 Renault Clio 2.0 16V Renault Sport (178 LE) 2005 258 000 850 000 Renault Megane 1.6 (113 LE) 2003-2006 84 000-245 000 599 000-1 299 000 Renault Megane 2.0 T (163 LE) 2005 153 000 1 200 000 SEAT Ibiza 1.8t 20V FR (150 LE) 2004 220 000 992 000 Toyota Corolla 1.6 (110 LE) 2002-2006 77 000- 277 500 630 000-1 350 000 Toyota Corolla 1.8 TS (192 LE) 2002 240 000 1 239 000-1 300 000 Toyota Celica 1.8 VVT-i (143 LE) 2002-2004 115 000-292 000 910 000-1 450 000 Toyota Celica 1.8 TS (192 LE) 2002 186 500 1 400 000 Volkswagen Golf V 1.6 FSI (115 LE) 2002-2004 81 500-137 593 1 300 000-1 499 000 Volkswagen Golf IV 2.0 Automata (116 LE) 2002 85 253 1 300 000 Volkswagen Golf V 2.0 FSI (150 LE) 2005-2006 183 000 1 490 000

Viszonylag fiatal és nagyon erős is lehet 1,5 millió forintért a Citroën C4 Coupe

Ha viszont árérzékenyek vagyunk, valamennyire is sportos, 15 évnél nem idősebb háromajtósként az Alfa 147-est kaphatjuk meg − 120 lóerős 1,6 literes Twin Spark benzinmotorjával. A 2,0 literes, már 150 lóerős Alfa 147 is 800 ezer forint alatt elérhető. Igaz, ebben a korosztályban már az adott példány aktuális állapota a perdöntő, nem pedig a motorizáltság − így lehet az, hogy 1.8 T Audi A3 is van fél millió forint alatt, frissen rendszámozva, Angliából hozva, azaz jobb oldali kormánnyal. A háromajtósok kínálata is jól mutatja, hogy mi volt az elmúlt évek egy sláger importmodellje, igen, a 3-as BMW, így 316ti és 318ti (utóbbi automata váltóval is) csaknem 100 példányban áll rendelkezésre a 10-15 éves korosztályban − 0,6 és 1,2 millió forint között. Azt gondolhatnánk, hogy a német prémiummárka korosan is drága, pedig nem, legalábbis vételárával nem. Ugyanis nem olcsóbb egy hasonló korú Fiat Punto HGT vagy Stilo, és drágább egy 10-12 éves, ám gyárilag 180 lóerős Citroën C4 Coupe, mint a Compact 3-as BMW-k. Igaz, utóbbi a maga korában a legtüzesebb Citroën volt.

A találati lista két legizgalmasabb modellje a Ford Fiesta ST és a Nissan Micra 160SR, pedig utóbbi csak 1,6-os, 110 lóerős, míg a Fiesta 2,0 literes, 150 pacis

A piac beárazza a jó modelleket, így lehet egy Ford Fiesta ST 1,1-1,5 millió forint, még 10 év fölött is. Focusból sima 2,0 literes, lényegében semmit nem tudó második generációs Sport, vagy első generációs ST170 is kínálkozik 1,35 millió forintig, az 1,6 literes Honda Civicek pedig 927 ezer és 1,5 millió forint között mozognak. Nem sokkal olcsóbb a megkérdőjelezhető szépségű Hyundai Coupe. A Mercedes háza táján azt láthatjuk, hogy drágábbak a második generációs A-osztályok, mint a tükörtojás tekintetű C Sportcoupék, amikből hasonlóan, de azért annyira nem bőséges a kínálat, mint a 3-as BMW Compactjaiból.

Ha egyediségre vágyunk olcsón, akkor a korábbi Honda Civicet jelentő MG ZR akár szóba is jöhet 160 lóerős 1,8 literes benzinesével, de még jobb ajánlat a Mini Cooper első BMW-s szériája − akár utóbbiból is kaphatunk 900 ezer forinttól. A Nissan Almera két dolgot tud: unalmasnak és olcsón fenntarthatónak lenni, mindkettőben profi, így kiválóan szolgálhat. Nem csoda, hogy utóbbinál kétszer drágább a Micra 160SR, ami viszont imádni és hajtani való. Opel Astra GTC-ből nem túl fickós 1,8 literes szívó, vagy sokat tudó 2,0 literes turbó szintén beleférhet a keretbe, de gy koros Corsa C GSi mégis mindkettőnél jobb játszós autó lehet.

Az 1,0-1,5 millió forintos élményautók között biztos tipp a Mini Cooper

Olcsó a Peugeot 206 GTI, de még az izmosabb RC sem drága korához és teljesítményéhez képest, a 207 1.6 THP szintén a legjobb a kor/teljesítmény mátrixban, igaz, az 1.6 THP motor nem feltétlenül az örök élet szinonimája, összességében viszont a szívó 2,0 literessel szerelt 307-esek sem rizikómentesebbek, bár náluk nem a motor, hanem nagyjából minden egyéb a potenciális hibaforrás. Ha francia hot hatch, a Renault Clio 2.0 RS még akár sokat futottan is jobb ajánlatnak tűnik, de az 1.6 16V benzinessel szerelt Clio is sokat tud már. Megane-ból az 1.6-os semmi különös, a 2.0 T már nyújt valamit, ahogyan visszafogott megjelenése ellenére a SEAT Ibiza FR is.

Ma már legenda, egyben a 1,5 millió forint alatti sport(os) modellek között a legkeményebb a Toyota Celica

A Toyota esetén a Celicák már megénekelten érdekesek, akár a kisebb teljesítményű 1,8-assal is, van viszont Corolla TS is, ami már-már történelmi modell, igazi sleeper, ára is ehhez méltó. Volkswagen Golfból igazán sportos 15 év és 1,5 millió forint alatt nincs, 1.6 FSI (nem túl dinamikus) és 2.0 FSI fér bele az ötödik generációból, továbbá egy lomha és torkos automata a Golf IV-ből. Utóbbi legalább keveset futott és városban ideális, ha viszont izgalmas autót keresünk, 1,5 millióért Golfból nem fogunk kapni. Sok másból igen, ahogyan az a listából látható. Arra viszont minden tüzes modellnél különösen figyelni kell, hogy vásárlás előtt alaposan vizsgáltassuk át, ha lehet, informáljuk le a kiszemelt autót, különben egy feneketlen kútban kereshetjük majd az áhított tüzet.

