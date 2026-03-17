50 helyett 114 km/h: ekkora bírságot kapott a BMW sofőrje!

Az elmúlt héten 1301 gyorshajtási fotó készült Bács-Kiskun vármegyében. A rajtakapott száguldozóknak legalább 50 ezer forint közigazgatási bírságot kell fizetniük, a kiszabható büntetés összegének maximuma pedig 468 ezer forint. Mindez azonban jól láthatóan nem tartja vissza a száguldozni vágyókat, bár azt is hozzá kell tenni, hogy a csúcsbírsághoz szinte felfoghatatlan mértékű gyorshajtást kell produkálni.

Akadt például két sofőr a múlt héten, akik a megengedett sebesség nagyjából duplájával hajtottak: egy Skoda Octavia 50 helyett 98 km/órával szaladt bele a traffiba, míg egy Nissan Navara 50 helyett 101 km/órával távolodott a sebességmérőtől. Mindkét jármű üzemben tartója 140 ezer forint összegű bírságra számíthat a közeljövőben. Sikerült azonban elcsípni egy ennél jóval durvább szabályszegést is, az aranyérmet egy 50 helyett 114 km/órával száguldó BMW sofőrje kapja. Ha azt hitted, hogy ez már elég a legmagasabb bírságösszeghez, akkor tévedtél: 210 ezer forintról kap csekket az üzemben tartó. A 468 ezer forintos csekkhez 50 km/óra helyett legalább 126 km/órával kell közlekedni, vagyis a legtöbb autó sebességmérője bőven 130 felett mutat, amikor a közel félmilliós bírság egyáltalán szóba kerülhet településen belül.