Annyira ittas volt, hogy majdnem nekiment a rendőrautónak! Íme a videó!

Bár a kerékpárok esetében nincs zéró tolerancia Magyarországon sem, mindez nem érvényes a villanymotoros kétkerekűekre, de ebben az esetben ez lényegtelen is, hiszen a férfi aligha volt vezetésre alkalmas állapotban.

Az esetet Nagykőrösön rögzítette az egyik rendőrautó fedélzeti kamerája. A felvételen jól kivehető, amint a járőrkocsi egy STOP tábla felé közelít, azonban hiába a kötelező megállásra felhívó jelzés, a járdáról lehajtó kerékpárosnak ilyen szituációkban nincs elsőbbsége – de még a gyalogosnak sem. Ugyanakkor ez nem állította meg a „főszereplőt: gyakorlatilag körültekintés nélkül lehajtott a járdáról, helyzetét pedig tovább súlyosbítja, hogy a szóban forgó Küküllő utca, ahonnan a rendőrautó érkezett, egyirányú, kiegészítő tábla pedig sehol sincs, vagyis forgalommal szemben, szabálytalanul akart behajtani.

Bár nagy meglepettségében továbbhajtott a járdán, a rendőrök hamar utolérték, majd számonkérték rajta a manővert. Kiderült, hogy a férfi alkoholos befolyásoltság ideje alatt ült az elektromos kerékpárra. Mivel ez segédmotoros kerékpárnak minősül a törvény szemében, ezért itt a zéró tolerancia elve érvényesül (szemben a hagyományos biciklivel), az pedig már csak hab a tortán, hogy az elkövető érvényes vezetői engedéllyel sem rendelkezett.




