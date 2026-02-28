Elektromos crossover 2,3 millióért, akkumulátor nélkül?! Te megvennéd?

A Tata Punch EV Indiában olyan idő előtti frissítést kapott, ami nemcsak ráncfelvarrást hoz: nagyobb akkumulátort, gyorsabb töltést és egy sajátos finanszírozási konstrukció is érkezik mellé, amivel átlag alatti belépőáron lehet hozzájutni.



Az új árképzési konstrukcióval a modell 7150 dolláros (átszámolva: majdnem 2,3 millió forint) indulóárral vihető, ám ez csak egy akkumulátor-bérleti konstrukciót jelent. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy az autót ugyan megvásárolják, viszont az akkumulátort külön, kilométer alapon lehet bérelni hozzá. Természetesen arra is adnak lehetőséget, hogy teljes egészében, akkumulátorral együtt is megvásárolható legyen a jármű, viszont ebben a magasabb árral számolhat a leendő vevő.





Na, de kinek éri ez meg? A konstrukció pénzügyi szempontból főként alacsonyabb éves futásteljesítmény mellett lehet előnyös választás, hiszen minél többet használja valaki az autót, annál kisebb a különbség a bérleti és a teljes vételáras változat között. Azonban a frissített Punch EV még így is egyszerre kínál technikai előrelépést és rugalmasabb finanszírozási modellt az indiai piacon.

