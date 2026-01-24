Ez a konnektoros hibrid állítólag 328 kilométert megy tisztán villannyal!

Szegről-végről ez az autó már a Volvo rokona

Juhász Ági , , , , , ,

A Zeekr az egyik olyan kínai márka, amely az első között érkezett Európába, bár az kérdéses, hogy ez a hatalmas PHEV SUV itt is kapható lesz-e.

Újabb képek jelentek meg a Zeekr 8X plug-in hibrid SUV-ról, amely öt- és hatüléses változatban lesz elérhető, és egy teljesen új platformra épül. A modell hivatalos bemutatója 2026 első felére várható, de az igazi nagy durranás a hibrid hajtáslánca. Azonban a dizájn mellett sem lehet elmenni szó nélkül. Olyan krómozott hűtőrácsot kapott, amit a brit luxusautók is megirigyelnének, ezeket C-alakú LED-fényszórók fogják közre, a tetőn pedig ott a kínai prémium szegmensben már-már elmaradhatatlan LiDAR szenzor. Az első lökhárítón és az ablakkereteken pedig krómhatású díszeket alkalmaztak. Hátul már kevésbé látványos, de a divatos fényhídról nem feledkeztek meg. Ezenkívül elektromosan előbukkanó oldalsó fellépők is gazdagítják, valamint hagyományos kilincsek jelezhetik, hogy lassan szakítanak a kínai tervezők a behúzható, hivatalosan is veszélyesnek ítélt megoldással. Az autó egyébként  5100 mm hosszú, 1998 mm széles és 1780 mm magas, a tengelytávja pedig 3069 mm. A hajtásról egy plug-in hibrid rendszer gondoskodik, amelynek alapja 2,0 literes turbós benzinmotor, a rendszerteljesítmény 275 lóerő. A lítium akkumulátorok a CATL-Geely közös termékei, a tisztán elektromos hatótáv modellváltozattól függően állítólag 256 km vagy akár 328 km is lehet (a kínai WLTC -ciklus szerint). A tisztán villanyhajtású változatról viszont még nem sokat árultak el, de állítólag 3 villanymotor együttesen 1381 lóerővel hajtja majd.  

