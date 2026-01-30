Fityiszt mutat a Volkswagen az EU-nak: még erősebb lehet az Euro 7-es Golf R

A legtöbb erős, sportos modelleket is forgalmazó gyártó komoly slamasztikába került a 2027-ben érkező Euro 7 szabvány miatt, hiszen így a szigorúbb emissziós követelményekre reagálva vissza kell fojtaniuk a legerősebb modelleket. Ezzel azonban aligha teszik boldoggá a potenciális vásárlókat. Egyes gyártók erősebb villanymotorokkal próbálják pótolni a környezetvédelem oltárán feláldozott lóerőket
, de sajnos olyan modell is akad a piacon, ami megszűnt, vagy a jövőben vezetik ki az emissziós normák miatt. A Volkswagennél viszont egészen más tervekkel rukkoltak elő, legalábbis Sebastian Willmann, a vállalat futómű-fejlesztési és vezetési dinamika osztályának vezetője szerint.
Willmann ugyanis az Auto Express magazinnak adott interjújában elárulta: maradnak a sportos modellek, még a Golf R is. Sőt, mivel akad még tartalék a jelenlegi motorokban, illetve a fejlesztés is gőzerővel folyik, így szerinte a jövőben még erősebb változatok érkezhetnek. A 2,0 literes TSI ezzel közelebb kerülhet az AMG A45 S és az öthengeres Audi RS3 komolyabb, 400 lóerős tartományhoz. A biztonság kedvéért azért hozzátette, nem ígéri meg, hogy utolérik az affalterbachi és ingolstadti riválisok teljesítményét, de nem is zárja ki: „Majd meglátjuk, mennyit tudunk kihozni belőle.”