Ezek az új Škodák érkeznek Magyarországra a közeljövőben!

Kiemelten fontos év volt a tavalyi a Škoda számára, hiszen a márka fennállása 130. évét ünnepelte. Ennek keretében jelent meg a Fabia 130 is, amelyet Spanyolországban már lehetőségünk nyílt kipróbálni - a Vision O tanulmányautó társaságában - viszont nemrég megérkeztek az első példányok Magyarországra is.

2026-ban sincs hiány a kerek évfordulókból, hiszen az (újabb kori) Octavia idén ünnepli 30. évfordulóját. Csak hazánkban legalább 130 ezret adtak át belőle, ami az itthon forgalomba helyezett Škodák 40 százaléka. Kelemen-Tűz Gabriella, a Škoda márkaigazgatója még azt is elárulta, hogy nagyjából fele-fele arányban került rendszám kombi és szedán kivitelekre.

Azt persze a Škoda hazai képviselete is pontosan tudja, hogy jelentős százalékban a flottás vásárlók viszik az Octaviát, de a nemrég meghirdetett akció keretében a privát ügyfeleknek is szeretnék elérhetőbbé tenni a modellt. Ezzel a célzattal született a Joy felszereltség, amellyel a szedán kivitel már 9 799 000 forinttól elérhető, míg a kombi 10 198 999 forinttól vihető haza. Fontos, hogy a Joy csomag nem kizárólag az Octaviához érhető el, többek között a már említett Fabia is rendelhető ezzel, majdnem egymillió forinttal kedvezőbb áron (6 848 999 forinttól), mint az eggyel magasabb szintet képviselő Essence (7 748 280 forinttól) csomaggal.

Várhatóan még a tavasszal, májusban bemutatkozik a Škoda új belépő szintű modellje is, a Volkswagen konszern Electric Urban Car Family termékcsaládjába tartozó Epiq. Ugyanakkor a modellpaletta másik végén is terjeszkedik a márka, hiszen nyáron lesz a Peaq névre hallgató hétüléses villany-SUV világpremiere. Előbbire elméletileg májustól lehet majd leadni a rendeléseket, míg utóbbira júliustól, a Peaq piaci bevezetése pedig a tervek szerint szeptemberben indulhat. Jelen állás szerint a Škoda ezt követően a közeljövőben nem tervez új elektromos autókat bemutatni, ugyanakkor a meglévőket naprakészen tartják majd.

Ennek megfelelően 2027 negyedik negyedévében a már most jelentős piaci sikereket elérő Elroq megkapja az első ráncfelvarrását, míg az Enyaq (és Enyaq Coupé) nagyjából ugyanakkor egy második frissítést is kap. Még ezek előtt, jövő év második negyedében megmutatják a megújult Octaviát, amely már a második ráncfelvarrást fogja megkapni az aktuális generációban.

A jövő viszont (jelen állás szerint) nem csak elektromos, ezt pedig a Škoda is pontosan tudja, így a belső égésű motoros típusok esetében is komoly újdonságok várhatóak. Ennek a stratégiának a része a Superb új PHEV hajtáslánca - erről itt írtunk bővebben. Idén még a Kodiaq RS-hez is érkezik egy lágy hibrid szisztéma, ahogyan egy konnektoros hibrid alternatíva is. Ennél viszont jóval nagyobb újdonságnak számít, hogy az Octavia egy full hibrid hajtáslánccal is elérhető lesz. Eddig a VW konszernen belül csak és kizárólag az új T-Roc kapott hasonló technikát. A Škoda slágermodellje a tervek szerint az idei év utolsó negyedében kapja meg a HEV rendszert.

2027-ben komoly változásokat hozhat motorfronton az Euro7, éppen ezért egyelőre nem kaptunk egyértelmű választ arra, hogy a szigorúbb szabályozás mellett is maradnak-e a gázolajos erőforrások, de biztosítottak róla, a Škoda ha lehetősége lesz rá, mindenképpen megtartja ezt a technikát is. Nem véletlenül, hiszen a márka vásárlóközönségének egy komoly hányada még ma is ezzel a hajtáslánccal konfigurálja az autóját. Az viszont biztosnak tűnik, hogy a Scala, a Kamiq, a Superb, valamint az Octavia RS egy új mHEV rendszert kap a következő év közepén, ugyanekkor pedig az Octavia kínálata egy PHEV alternatívával bővül.