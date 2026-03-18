Itt a második újabb kori Neue Klasse! Íme a vadiúj BMW i3!

Már az elején nagyon fontos leszögezni, hogy az eddig ismert i3-mal nem sok rokonságot mutat a most prezentált szedán, de ez az első ránézésre is egyértelmű. A forradalmiként beharangozott újabb kori Neue Klasse modellcsalád részeként érkező frissen bemutatott i3 ennek megfelelően megkapta az új formanyelvet, a stílusjegyei közül több ismerős lehet a Magyarországon készülő iX3-ról.

Az utastérből is számos elem visszaköszön, amit már az iX3-ban láthatott a nagyközönség. Ilyen az úgynevezett "panorámakijelző", ami a digitális műszeregységet hivatott kiváltani, annál viszont jóval nagyobb: a két A-oszlop közötti területet egy sávban teljes egészében lefedi. Központi érintőképernyőből az i3 is méreteset kap, 17,9 colos képátlóval rendelkezik a szóban forgó kijelző.

A 800 voltos architektúrára épülő modell kapcsán az 50 xDrive névre keresztelt hajtáslánc részletes specifikációját ismertette a márka. Ahogyan az a nevéből is következik, az i3 mindkét tengelyen hajt, amit két villanymotorral oldottak meg. Ezek összteljesítménye 469 lóerő és 645 newtonméter nyomaték. A hatótáv a BMW ígérete szerint 900 kilométer körül lesz, bár az nem közölték, hogy pontosan milyen méretű nagyfeszültésű akkumulátorral oldja meg mindezt az i3.

Az új BMW i3 gyártása idén augusztusban indul a müncheni gyárban, a kiszállítások ezt követően kezdődhetnek meg. Az újdonság természetesen hazánkban is kapható lesz - már meg is jelent a márka magyarországi weboldalán - azonban az ár egyelőre még nem nyilvános.