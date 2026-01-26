Kamu az egész: a BMW mégsem hagy fel a V8 és V12 motorok gyártásával!

„A nagy teljesítményű motorok továbbra is stratégiánk központi részét képezik” – nyilatkozta a BMW egy szóvivője az Automotive News Europe portálnak, cáfolva azokat a találgatásokat, miszerint az autógyártó a V8 és V12 motorok fokozatos kivezetésére készül. Ezek a pletykák azt követően röppentek fel, hogy a BMW 2025 végén befejezte a V8-asok gyártását egy osztrák üzemében. Most tisztázták: a lépés inkább áthelyezést, mintsem leállást jelentett. A V8-as és V12-es motorok gyártását az Egyesült királyságba, a BMW Hams Hall-i üzemébe helyezték át, ahol korábban három- és négyhengeres benzinmotorok készültek.A Hams Hallban gyártott V12-es motorokat kizárólag a Rolls-Royce modellekbe szállítják, míg a V8-asokat elsősorban a BMW nagy teljesítményű X modelljeiben használják, beleértve az X5-öst, X6-ost és X7-eset, valamint a 7-es sorozat egyes változatait. A szóvivő mennyiségről nem beszélt, de állítólag az Egyesült Államokban a V8-as motorok iránti kereslet továbbra is „átlag feletti”, így rövid távon biztosan nem számítanak lassulásra. Bár a belső égésű motorok gyártásának teljes leállítását korábban 2027 végére ígérték a bajorok, ez azonban mintha meg sem történt volna: a legfrissebb hivatalos álláspont, hogy jelenleg nincs ilyen céldátum. A nagyobb erőforrások iránti tartós kereslet ráadásul arra késztette a BMW-t, hogy a villanyautó-gyártásra átalakított müncheni központban is folytassák a belső égésű motorok készítését. Ennek eredményeképp mintegy 400 munkás továbbra is hengerfejeket, olajteknőket és főtengelyeket gyárt V8-as és V12-es motorokhoz Münchenben.