Kanyarodósávban előzte a sort, kitalálod, milyen autó elé sorolt vissza?

Nagykanizsán készült az alábbi felvétel, a tiltó jelzés ellenére, a kanyarodósávban, a záróvonalat átlépve előzött egy sofőr Nagykanizsán. A Volkswagen Passat CC vezetője azonban nem volt tisztában azzal, hogy a szürke autó, ami elé besorol, egy álcázott járőr két egyenruhással a fedélzeten. A rendőrök természetesen azon nyomban félreállították a szabálytalan sofőrt, akiről kiderült, hogy ennél jóval több vaj van a füle mögött. A Volkswagen ugyanis ki volt vonva a forgalomból, tehát még a szabályokat betartva sem közlekedhettek volna vele.

