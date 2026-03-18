Kanyarodósávban előzte a sort, kitalálod, milyen autó elé sorolt vissza?

Németh Kornél
Az csak egy dolog, hogy szabálytalankodott a Passat CC sofőrje: ennél komolyabb problémát is találtak az egyenruhások, amikor megállították.

Nagykanizsán készült az alábbi felvétel, a tiltó jelzés ellenére, a kanyarodósávban, a záróvonalat átlépve előzött egy sofőr Nagykanizsán. A Volkswagen Passat CC vezetője azonban nem volt tisztában azzal, hogy a szürke autó, ami elé besorol, egy álcázott járőr két egyenruhással a fedélzeten. A rendőrök természetesen azon nyomban félreállították a szabálytalan sofőrt, akiről kiderült, hogy ennél jóval több vaj van a füle mögött. A Volkswagen ugyanis ki volt vonva a forgalomból, tehát még a szabályokat betartva sem közlekedhettek volna vele.

