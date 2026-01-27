Kartonpapírral „tuningolt” Volkswagen Polo került a gyorshajtóbajnokok dobogójára

A múlt héten is vadásztak a gyorshajtókra a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök, ráadásul nem is eredménytelenül. Hiába ugyanis a hó és a hideg, egyes sofőrök még ilyenkor is úgy gondolják, hogy ők a fizika felett állnak. Különösen érdekes azonban a harmadik helyezett az eheti dobogón, ő ugyanis egy huszonéves Volkswagen Polóval száguldozott, amelyet régimódi eszközökkel készítettek fel a télre. Az alsó hűtőrács ugyanis hiányzik az autóról, magát a hűtőradiátort pedig kartonpapír fedi. Sokan nem tudják, de amennyiben az autóban jól működik a termosztát, úgy ez a módosítás szinte felesleges, hiszen a motor a bemelegedési időszakban nem forgatja a vizet a radiátorban, majd fokozatosan engedi át a radiátorból a hideg vizet. Azt persze nem tudjuk, hogy volt-e élő műszaki hibája a Volkswagennek, de ha te is szükségét érzed a kartonpapírnak, akkor nem kizárt, hogy inkább a néhány ezer forintos alkatrészt lenne érdemes kicseréltetned.Azt viszont biztosan tudjuk, hogy az 50 helyett 89 km/órás gyorshajtásért 100 ezer forintos csekkre számíthat a postaládájába a héten a Polo üzembentartója, akárcsak a dobogó másik két helyezettje. Érdekesség, hogy még a fix traffipaxok környékén sem lassítottak a száguldozók, a második legvakmerőbb sofőrt is ugyanez a VÉDA kapta lencsevégre a kecskeméti Tesco áruháztól nem messze, méghozzá 50 helyett 92 km/órával, illetve az első helyezett is egy fix traffibox látóterébe szaladt bele 60 helyett 111 km/órával.