Magyarországon is beárazták az új Toyota C-HR+ szabadidő-autót!

Immár a hazai ára is kiderült a Toyota C-HR+ modellnek, íme a részletek!

Gorzás Gergő 0 , , , , , ,

Idén jó pár újdonsággal bővül a Toyota hazai kínálata, ezek egyike a C-HR+. Nemrég a márka felfedte a típus hazai árát, mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Bár már tavaly év végén megérkezett Magyarországra az első C-HR+, akkor még nem tudtuk pontosan, mennyibe fog kerülni hazánkban. Szerencsére nem kellett sokat várni, ugyanis a Toyota weboldalára nemrég felkerültek a hazai árak is. A legolcsóbb kivitel a 167 lóerős hajtásláncot kapja, amelyhez 57,7 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor társul, így a hatótáv 458 kilométer környékén alakulhat. Ennek listaára Style felszereltséggel 16 990 000 forinttól indul, mással pedig nem is kérhető. Ha valakinek ez gyenge lenne, akkor alternatíva lehet a 224 lóerős kivitel, amely még mindig csak és kizárólag az első tengelyen hajt, ugyanakkor a nagyobb aksinak köszönhetően (71 kWh) akár 560 kilométert is tudhat. Szintén Style csomaggal ezért legalább 18 900 000 forintot kell fizetni. A csúcsmodellben is értelemszerűen a nagyobb akkumulátor kapott helyet, viszont itt már mindkét tengelyen kapar a C-HR+, illetve a rendszerteljesítmény is jóval nagyobb, 343 lóerő. Ez a Style felszereltséggel nem is rendelhető, kizárólag Executive csomaggal érhető el, minimum 21 970 000 forintért.

You May Also Like

Ezek voltak Európa kedvenc villanyautói 2025-ben!

Gorzás Gergő 0

Beárazták itthon a Hyundai csúcsszedánját! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!

Gorzás Gergő 0

Immár hivatalos: idén 2 teljesen új típust fog bemutatni a Dacia!

Gorzás Gergő 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?