Magyarországon is beárazták az új Toyota C-HR+ szabadidő-autót!

Bár már tavaly év végén megérkezett Magyarországra az első C-HR+
, akkor még nem tudtuk pontosan, mennyibe fog kerülni hazánkban. Szerencsére nem kellett sokat várni, ugyanis a Toyota weboldalára nemrég felkerültek a hazai árak is.
A legolcsóbb kivitel a 167 lóerős hajtásláncot kapja, amelyhez 57,7 kilowattórás nagyfeszültségű akkumulátor társul, így a hatótáv 458 kilométer környékén alakulhat. Ennek listaára Style felszereltséggel 16 990 000 forinttól indul, mással pedig nem is kérhető. Ha valakinek ez gyenge lenne, akkor alternatíva lehet a 224 lóerős kivitel, amely még mindig csak és kizárólag az első tengelyen hajt, ugyanakkor a nagyobb aksinak köszönhetően (71 kWh) akár 560 kilométert is tudhat. Szintén Style csomaggal ezért legalább 18 900 000 forintot kell fizetni.
A csúcsmodellben is értelemszerűen a nagyobb akkumulátor kapott helyet, viszont itt már mindkét tengelyen kapar a C-HR+
, illetve a rendszerteljesítmény is jóval nagyobb, 343 lóerő. Ez a Style felszereltséggel nem is rendelhető, kizárólag Executive csomaggal érhető el, minimum 21 970 000 forintért.