Majdnem 130 km/óráig nyomta a furgonnak! Mutatjuk, mekkora bírság lett a vége!

A felvételt kedden készítette a Salgótarjáni Rendőrkapitányság egyik munkatársa a reggeli órákban, a vármegyekszékhely déli kivezető útján. A traffipax által készített fotón egy áruszállító látható, amelynek sofőrje a 90-es korlátozást figyelmen kívül hagyva 129 km/órával halad el a mérőműszer előtt. A rendőrség tájékoztatása szerint 70 ezer forintra büntették a sofőrt, valamint 4 büntetőpontot is "jóváírtak" neki.

Budapest X kerületében, Kőbányán egy Tesla sofőrje feledkezett meg a lakott területeken belül érvényes 50 km/órás korlátozásról, és "sikerült" ennek pontosan a duplájával, 100 km/órával elhúzni a traffi előtt. A Police.hu tájékoztatása szerint ebben az esetben 140 ezer forintos bírságot szabtak ki.